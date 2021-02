Femer rechazó lo ofrecido por Iosper y realizó una contrapropuesta

“Nosotros iniciamos las negociaciones en noviembre de 2020 ya que en marzo fue el último aumento que recibimos, pero ahora el Iosper propuso un 5 por ciento desde el mes que viene y creemos que es insuficiente, tanto para nosotros como para los 305.000 afiliados”, aseveraron.

Ante la propuesta de la Obra Social, informaron que si bien el Iosper convoca a médicos fuera de femer “están en su derecho de hacerlo, pero le aconsejamos a los colegas que no concurran porque así surgió el conflicto, básicamente por una recomposición salarial que está atrasada ya que nuestra mejora fue del 21 por ciento, y ahora estamos pretendiendo que la inflación sea el punto de referencia”, advirtieron.

“Nosotros hemos pedido cantidad de prestaciones, aplicaciones y demás que el Iosper no las cubre, por lo que si el paciente quiere hacer esos estudios no cubiertos por la Obra Social nosotros debemos cobrarlo por afuera y es lo que se conoce como plus, por lo que queremos transparentar esta situación”, remarcaron.

Por último, aseguraron que pidieron una audiencia con el Gobernador para informarle como funciona el Iosper, "ya que hay descontento de los afiliados y de los prestadores, por lo que el conflicto es grande. Y si bien hemos cubierto diversas prestaciones durante la pandemia hemos llegado a un punto donde esto no puede seguir”, concluyeron.

Estuvieron presentes en la conferencia Alfreo Angarola, Presidente del Círculo Médico, Rodolfo Negri, Presidente de Femer y Vázquez, Secretario de la Federación Médica.

Convocatoria de gremios en Gualeguaychú

Sindicatos y asociaciones que nuclean afiliados a Iosper, como ATE, AGMER, CTA, ATM y CAMAM, entre otros, convocaron a una conferencia de prensa para este miércoles a las 9 de la mañana.

A través un comunicado titulado "La salud como derecho humano", anticiparon los cuestionamientos hacia el funcionamiento de la obra social. "Nació siendo un sueño de construcción solidaria entre los trabajadores y se ha convertido en insomnio y pesadilla de muchos", plantearon.