La localidad de Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo, fue escenario este domingo del brutal femicidio de Silvia Beatriz Mina, una mujer de 62 años que fue asesinada a puñaladas por parte de su marido, Marcelo Roberto Tesio (64), en medio de una fuerte discusión de pareja.

Al recibir un llamado al 911, personal policial se presentó en el lugar del hecho, constató el deceso de la víctima y procedió a la detención del principal y único sospechoso del crimen, que debió ser hospitalizado a raíz de las lesiones que presentaba en el cuello y ambos brazos.

Fuentes policiales precisaron que el aberrante episodio ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Asunción al 2400, entre Operativo Cóndor y Dalton.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación del fiscal Leandro Vaccaro, titular de la UFI N° 11 departamental, especializada en causas de violencia familiar y de género, Tesio y su esposa protagonizaron un enfrentamiento verbal que derivó en un desenlace fatal.

En ese contexto, Tesio tomó una cuchilla de la cocina de su casa y la apuñaló en distintas partes del cuerpo.

Producto de las heridas, Silvia murió en el lugar, mientras que el asesino permaneció en la propiedad como si nada hubiera ocurrido.

Al arribar al domicilio, personal de la comisaría 6ª de Merlo de la Policía Bonaerense constató la muerte de la mujer y aprehendió al marido de la víctima, que presentaba heridas cortantes en el cuello y brazos. El hombre fue trasladado bajo custodia policial al hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde fue asistido y ya recibió el alta médica.

Tesio, albañil de profesión, quedó detenido y a disposición del fiscal Vaccaro, quien esperaba indagarlo este lunes.

El caso quedó caratulado como homicidio agravado por el vínculo, delito por el cual Tesio podría ser condenado a prisión perpetua.

Fuente: Infobae