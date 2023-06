La investigación por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven chaqueña desaparecida desde 1º de junio, no se detiene. Según confirmaron altas fuentes judiciales a Infobae, un equipo de buzos tácticos de la Policía provincial realiza rastrillajes sobre el Río Tragadero y el Canal Quijano, este último ubicado al fondo del barrio Emerenciano Sena. “Buscamos que no se hayan desecho de restos en los canales de agua”, dijeron los investigadores a este medio.

El rastrillaje en el canal agua se ubica en la misma zona en la que el domingo pasado hallaron una valija y pertenencias quemadas. Al consultar sobre el motivo del operativo, las fuentes se limitaron a indicar que “hay datos” que justifican los rastrillajes. Entre lo encontrado el fin de semana en el barrio había una prenda que podría ser un suéter con capucha rosa, justamente, el color favorito de la joven de 28 años que desapareció el 1° de junio pasado, según mencionó Gloria, la madre de la víctima.

Al respecto, Juan Antonio Arregin, el abogado querellante que representa a la mujer, dijo que mañana se realizará una rueda de reconocimiento de esos elementos encontrados para que la mamá de Cecilia certifique si le pertenecen o no.

En diálogo con Radio Continental, el letrado -que asumió su rol dentro del expediente el sábado pasado- aprovechó para hablar de la investigación y formuló una nueva hipótesis. Según dijo, para él la asesina es Marcela Acuña, la mamá de César Sena, el principal acusado.

En ese sentido, Arregin explicó su hipótesis. “Para la Fiscalía, el asesino sería César. Para nosotros sería Marcela. Hay algo que se llama en técnicas de investigación penal la autopsia informática. Esto es si puedo tener un perfil de la persona que estoy investigando a partir de observar perfiles en redes sociales. Resulta que el perfil de Cecilia y de césar en las redes sociales dan cuenta de una pareja de jóvenes enamorados. De hecho, se habían casado. No estaba separados, siempre estuvieron juntos. No pudieron convivir porque Marcela no los dejaba”, indicó el letrado.

Al respecto, el abogado ahondó en el tema y hasta se animó a exponer el presunto móvil del crimen. “Este chico estaba bajo la influencia terrible de su madre. Hay que entender que para la pareja de los Sena él era el heredero de todo este monstruo que crearon y el motivo era sacarla del medio”, dijo.

Entre otras cosas, el letrado querellante reveló que aquel 2 de junio -día en el que se vio a Cecilia por última vez en una cámara de seguridad- Acuña se retiró de la casa de la calle Santa María de Oro a las 9.11 y que cinco minutos después ingresaron César y Cecilia. Nunca más se observó a la joven salir de ese lugar. “Hacia el mediodía ingresó Emerenciano Sena con su esposa y de ahí no se los vio salir hasta el otro día. César salió con bolsas (del domicilio) como a las 13 y tarda mucho en volver, como hacia las 19 horas”, agregó.

Según supo este medio, hasta el momento, César no pidió declarar, de acuerdo con lo que confirmó su defensor, Ricardo Osuna, quien asumió la defensa ayer lunes.

A su turno, Jorge Gómez, uno de los tres fiscales que investiga el femicidio, habló con radio Mitre y dijo que tienen plazo para el dictado o no de la prisión preventiva de los detenidos hasta martes 27 de junio. “Estamos en el proceso de recolección de pruebas. Van a empezar a entrar las pruebas científicas que se solicitaron. Todas las hipótesis son válidas y se investigan. Uno nunca deja de tener una cuota de esperanza como padre, como parte de esta sociedad, pero lo cierto es que también vamos rindiéndose ante las evidencias y las pruebas que vamos encontrando”, agregó.

Por el momento, César Sena está imputado de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género (femicidio) en calidad de coautor.

Sus padres Marcela Acuña y Emerenciano Sena están acusados de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas. A Gustavo Melgarejo, casero del campo del clan Sena, lo acusan de homicidio agravado en calidad de partícipe secundario, mientras que a su esposa, Griselda Reinoso, los fiscales le imputan del delito de homicidio agravado en calidad de partícipe secundario.

Gustavo Obregón, empleado de confianza de los Sena, está acusado de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de partícipe secundario y su esposa, Fabiana González, deberá responder por el delito de homicidio agravado en calidad de partícipe necesario.