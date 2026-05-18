La investigación por el femicidio de Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años asesinada el año pasado en Gobernador Mansilla, departamento Tala, sumó una prueba científica clave. Los resultados de los cotejos de ADN confirmaron de manera positiva que las muestras de sangre levantadas en la camioneta de Norberto Gustavo Brondino, de 55 años y conocido como “Pino”, corresponden a la víctima, lo que certifica que estuvo dentro de ese vehículo.

La pericia genética fue incorporada oficialmente al legajo que lleva adelante la fiscal de la causa, Emilce Reynoso. Este hallazgo reactiva y robustece la hipótesis de la fiscalía sobre el recorrido y las últimas horas de la joven, quien había desaparecido el 3 de octubre del año pasado y fue hallada sin vida cuatro días después, el 7 de octubre, en el interior de un pozo en la localidad.

Respecto a la causa de la muerte, si bien las primeras observaciones del cuerpo indicaban una lesión compatible con un disparo de arma de fuego, los posteriores informes forenses modificaron el escenario. El informe definitivo determinó que Daiana Mendieta falleció a raíz de un traumatismo cráneo-encefálico grave, provocado mediante la utilización de un elemento punzocortante y no por un impacto de bala.

Actualmente, la causa avanza hacia la etapa de definiciones mientras se aguardan los resultados complementarios de los peritajes realizados sobre los teléfonos celulares secuestrados, así como el análisis de compatibilidad de elementos pilosos encontrados también en el rodado del sospechoso. Brondino, quien cuenta con la defensa técnica del abogado de apellido Manfroni, permanece bajo la medida de prisión preventiva, la cual fue prorrogada recientemente por la Justicia de Garantías mientras concluye la investigación penal preparatoria.

Con información de 03442