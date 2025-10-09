La causa judicial por el femicidio de Daiana Magalí Mendieta, de 22 años, avanzó este jueves con la ratificación de la prisión preventiva por tres meses del único detenido, según supo AHORA. Además, será imputado por la tarde. Se trata del hombre de 55 años que está alojado en la Jefatura Departamental de Tala, cuyo vínculo con la víctima está en investigación

El sospechoso permanece bajo estricta custodia en la Jefatura Departamental de Tala. Fue imputado inicialmente por resistencia a la autoridad y amenazas, luego de un violento episodio ocurrido el domingo por la noche, cuando la Policía intentó allanar su vivienda y él respondió empuñando una escopeta. En ese momento, intentó quitarse la vida, pero la rápida intervención de los efectivos lo impidió.

La defensa del acusado había apelado la medida de coerción dictada por la Justicia, argumentando que resulta desproporcionada en relación con los delitos que se le atribuyen hasta el momento. La revisión estuvo a cargo del vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Rubén Chaia, que tiene jurisdicción competente en el Departamento Tala.

La audiencia se realizó este jueves al mediodía a través de videoconferencia para evitar el traslado del detenido que continuará preso en la Jefatura. La decisión del magistrado fue rechazar el planteo defensivo y mantenerlo en la prisión preventiva.

Nuevos elementos complican la situación del sospechoso, un hombre que trabaja con maquinaria agrícola en el campo. Si bien el lugar donde fue hallado el cuerpo de Daiana no pertenece a la familia del detenido, el sujeto pasaba seguido por la zona porque más adelante hay un campo que es propiedad de un familiar.

Personal de la Policía Científica encontró un rastro de sangre en su camioneta. La muestra será analizada en laboratorio para determinar si es humana y, en caso afirmativo, se realizará un cotejo genético con el patrón de la víctima.

Además, los investigadores accedieron a videos de cámaras de seguridad que muestran los movimientos del Chevrolet Classic de Daiana y de la camioneta del acusado en lugares y horarios coincidentes, lo que hace presumir que ambos se dirigían al mismo destino.

En las próximas horas, la fiscal Reynoso imputará al detenido por homicidio calificado por violencia de género, entre otros agravantes que podrían sumarse. El hombre ya enfrenta una prisión preventiva de 90 días, dictada tras la audiencia por los hechos del domingo. Su intento de suicidio podría ser considerado un indicio más en su contra, dado que muchos femicidas se quitan la vida tras cometer el crimen.