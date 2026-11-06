Con la declaración de cinco testigos se reanuda este viernes el juicio oral y público contra Néstor Pavón, quien es juzgado por ser considerado coautor del femicidio de Micaela García, sucedido en 2017 en la ciudad de Gualeguay.

Entre los testigos más importantes está Nora González, expareja del femicida Sebastián Wagner condenado a prisión perpeuta en 2017 por el asesinato de la joven estudiantes de 21 años. Otro de los que desfilará ante el tribunal será Gabriel Otero, hijastro de Wagner, quien fue juzgado y absuelto por este caso.

Este es el segundo juicio que enfrenta Néstor Pavón, que en el primer debate fue condenado por encubrimiento a cinco años de prisión. Sin embargo, ese fallo fue anulado y la Corte Suprema de Justicia dispuso un nuevo proceso que es el que culminará la semana próxima en Gualeguay.

El proceso penal es conducido por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay —integrado por los jueces Santiago Nicolás Brugo, Maximiliano Larocca Rees y Nicolás Gazali— y sus audiencias se extenderán hasta el 11 de noviembre. La atención sobre Pavón cobró mayor dinamismo tras las declaraciones de la semana pasada de Sebastián Wagner, quien señaló de manera directa a su expatrón como participante activo del crimen.

De los interrogatorios participaron activamente los fiscales Gamal Taleb y Maite Burruchaga; los querellantes José Iparraguirre y Marcelo Boeykens; y los defensores Edwin Henrry Valenzuela Rojas y Ramón Elías Salto.

La semana próxima el debate se reanudará con los testigos propuestos por los defensores. Una vez que esto suceda serán los alegatos y el tribunal pasará a resolver.

Fuente: AHORA