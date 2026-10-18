Uno de los condenados por el femicidio de Micaela García, la joven de 21 años abusada y asesinada en 2017 en la provincia de Entre Ríos, volverá a ser juzgado. Se trata de Néstor Pavón, quien en primera instancia había sido hallado culpable del delito de encubrimiento, pero ahora será sometido a un nuevo debate acusado de ser coautor del crimen.

El 1° de abril de 2017 Micaela fue interceptada por Sebastián Wagner y Pavón en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. Una semana después, su cuerpo fue hallado con signos de violencia física y agresión sexual.

Sebastián Wagner y Néstor Pavón

Tras la captura de Wagner se estableció que tenía graves antecedentes. Había sido condenado a 9 años de prisión por la violación de dos mujeres y, al momento del femicidio de Micaela, se encontraba con el beneficio de libertad condicional.

En octubre de ese año se llevó a cabo el juicio donde fue condenado a prisión perpetua, mientras que Pavón recibió una pena de 5 años de cárcel por encubrimiento, la cual ya cumplió, y Gabriel Ignacio Otero fue absuelto.

Ahora, a casi 10 años del crimen que conmovió al país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se haga de nuevo el juicio a Pavón, esta vez como coautor del femicidio.

La resolución se obtuvo luego de las apelaciones extraordinarias que presentaron los fiscales y la querella.

El segundo debate comienza el próximo jueves 29 de octubre en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Entre Ríos. Están previstas ocho jornadas, los días 29 y 30 de octubre, y 2, 3, 6, 9, 10 y 11 de noviembre a las 09.00hs.

El juicio contará con la intervención de los jueces Santiago Nicolás Brugo (Presidente); Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali.

“Estamos ansiosos y expectantes por este nuevo debate”, expresó Andrea Verónica Quaranta, abogada de la familia de la víctima, en diálogo con este medio.

Ley Micaela

La Ley Nacional N° 27.499 fue promulgada el 10 de enero de 2019 y establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.