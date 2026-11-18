El veredicto contra Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García se conocerá el lunes 30 de noviembre, a las 8, en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, ubicado en Monte Caseros 239, según publicó 03442. El acusado enfrenta un segundo juicio oral por su presunta participación como coautor del crimen ocurrido en abril de 2017. Durante los alegatos, el Ministerio Público Fiscal y la querella solicitaron prisión perpetua, mientras que la defensa pidió su absolución por considerar que no existen pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad.

El nuevo debate comenzó el 29 de octubre y contó con las declaraciones de más de 30 testigos, entre peritos, investigadores policiales, vecinos y personas vinculadas con los involucrados. El tribunal está presidido por Santiago Brugo e integrado por los jueces Maximiliano Otto Larrocca Ress y Nicolás José Gazali. La sentencia se conocerá después de que las partes expusieran interpretaciones contrapuestas sobre las pruebas reunidas durante la investigación.

Por qué Néstor Pavón fue juzgado nuevamente

En el primer juicio, realizado en 2017, Sebastián Wagner fue condenado a prisión perpetua como autor del femicidio de Micaela García, mientras que Pavón recibió una condena por encubrimiento. Sin embargo, en diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto el fallo referido a Pavón al considerar que había existido una valoración arbitraria de la prueba, lo que derivó en la realización de un nuevo debate para determinar su presunta coautoría.

La causa volvió a juicio más de nueve años después del asesinato de Micaela, quien tenía 21 años, estudiaba el Profesorado de Educación Física y participaba del movimiento Ni Una Menos. Su femicidio conmocionó al país y dio origen a la Ley Nacional 27.499, conocida como Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para quienes se desempeñan en los tres poderes del Estado nacional.

La Fiscalía pidió prisión perpetua para Pavón

Los fiscales Gamal Taleb y Maite Burruchaga solicitaron prisión perpetua para Néstor Pavón, al considerar acreditada su participación como coautor del femicidio. También requirieron que se dispusiera su prisión preventiva inmediata hasta que una eventual condena quedara firme y que su perfil genético fuera incorporado al registro de abusadores sexuales.

Durante los alegatos, los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que el crimen fue cometido por más de una persona y que existió una actuación coordinada entre Pavón y Wagner. Según la hipótesis de la acusación, ambos habrían intervenido en las maniobras destinadas a ocultar el cuerpo de Micaela y en movimientos posteriores, entre ellos el traslado del vehículo a un lavadero para evitar que fueran detectados.

La Fiscalía también argumentó que las características del traslado del cuerpo hasta el lugar donde fue encontrado, en la zona de Paso Alonso, requerían la intervención de al menos dos personas. Para sostener esa reconstrucción, los fiscales analizaron los testimonios de Nora González, expareja de Wagner, y Gabriel Otero, además de otros elementos incorporados al expediente.

Los testimonios que respaldaron la acusación

Uno de los puntos destacados por el Ministerio Público Fiscal fue la declaración de Nora González, quien relató que el automóvil presentaba barro en su interior y que Wagner también tenía barro después del hecho. Los fiscales consideraron que ese testimonio resultaba relevante para reconstruir los desplazamientos realizados durante la madrugada del femicidio.

La acusación también examinó las referencias a una persona mencionada como “el loco”. Según lo expuesto en el juicio, Wagner había declarado que recorrió el Sexto Distrito y quedó empantanado junto a alguien a quien identificó de esa manera, sin precisar su identidad. Gabriel Otero, por su parte, sostuvo que Wagner utilizaba ese apodo para referirse a Pavón. Tanto Otero como González señalaron que Wagner mantenía una relación cercana con Pavón y que habitualmente salía con él.

Los abogados querellantes José Iparraguirre y Marcelo Boeykens adhirieron al pedido de prisión perpetua. Consideraron verosímil la reconstrucción presentada por la Fiscalía y la declaración de Wagner, mientras que Iparraguirre analizó los distintos testimonios y las versiones que Pavón brindó a lo largo del proceso.

La defensa pidió la absolución y cuestionó a Wagner

Los abogados defensores Edwin Henrry Valenzuela Rojas y Ramón Elías Salto solicitaron la absolución de Pavón y cuestionaron la credibilidad de Sebastián Wagner. Durante su exposición, lo calificaron como un “manipulador serial” y sostuvieron que sus declaraciones contenían contradicciones que impedían utilizarlas como fundamento suficiente para una condena.

“Wagner mintió, miente y sigue mintiendo”, afirmó Salto ante los jueces. El abogado argumentó que el condenado había involucrado a Pavón por resentimiento hacia quien le había proporcionado trabajo y como parte de un intento de mejorar su propia situación judicial.

Los defensores repasaron las diferentes versiones que Wagner brindó sobre el ataque, especialmente respecto de quién conducía el Renault 18 Break, el arma utilizada para reducir a Micaela y las circunstancias de la agresión. También señalaron inconsistencias sobre la utilización de un cuchillo o un destornillador y sobre si Wagner permaneció dentro del automóvil. A criterio de la defensa, esas diferencias afectaban la confiabilidad del relato.

Otro de los argumentos centrales estuvo relacionado con los resultados de las pericias forenses. Los abogados sostuvieron que los estudios realizados durante la investigación no permitieron establecer una vinculación material directa entre Pavón y la escena del crimen.

“Si no hay células, huellas, rastros o ADN, no hay prueba. Se pretende hacer una interpretación forzada”, argumentaron. Según expusieron, no se encontraron rastros atribuibles a Pavón en el vehículo ni en las prendas examinadas, y tampoco se identificaron sus huellas dactilares en la pala secuestrada durante la investigación.

La defensa también mencionó el testimonio de un perito que había señalado que Micaela realizó maniobras defensivas durante el ataque. En ese contexto, destacó que Wagner presentaba arañazos visibles en el cuello y cuestionó su descripción de sí mismo como una persona físicamente debilitada al momento del crimen. Los abogados sostuvieron que otros testimonios daban cuenta de su contextura y fuerza física.

La coartada de Pavón y el rechazo a la prisión preventiva

Respecto de los movimientos de Pavón durante la noche del femicidio, sus defensores insistieron en que permaneció en su domicilio junto a su esposa y su hijo, que entonces tenía 12 años. También cuestionaron la hipótesis de que hubiera recorrido a pie una distancia desde una zona rural durante la madrugada para participar del ataque.

Además de reclamar la absolución, rechazaron el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía y la querella. Argumentaron que Pavón ya había permanecido privado de su libertad durante tres años y seis meses y que, desde su liberación, cumplió con las obligaciones judiciales impuestas, incluida la presentación para firmar cada 15 días. Según sostuvieron, ese comportamiento descartaba riesgos de fuga o entorpecimiento de la investigación.

De manera subsidiaria, solicitaron que, si el tribunal consideraba necesaria alguna medida cautelar, se mantuviera el régimen de presentaciones periódicas. Hacia el cierre de su alegato, Salto se dirigió a los padres de Micaela: “Me duele, nos duele el dolor de los papás de Micaela. Lamentablemente, los que hemos perdido un hijo sabemos que no hay cosa que duela más, pero no puedo dejar de decir que Pavón a esa hora estaba con su esposa y su hijo”, expresó.

Convocan a acompañar la lectura del veredicto

La familia de Micaela García, junto con organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos, convocó a la comunidad a concentrarse el lunes 30 de noviembre, a las 8, frente al Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, ubicado en Monte Caseros 239, para acompañar la lectura del veredicto.

Desde la querella destacaron la importancia de esta instancia judicial y reiteraron el pedido de que se analicen las pruebas con perspectiva de género. “La familia de Micaela nunca pidió venganza. Pidió la verdad, y esperó nueve años para que se juzgue a todos los responsables de su femicidio. Confiamos en que el tribunal va a valorar toda la prueba con la perspectiva de género que exige la ley”, expresaron los abogados.

El tribunal deberá resolver si considera acreditada la presunta coautoría de Pavón, como sostuvieron la Fiscalía y la querella, o si corresponde absolverlo, como solicitó su defensa. La decisión se conocerá en una nueva instancia del proceso judicial por el femicidio de Micaela García.

Fuente: APFDigital