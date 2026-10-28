A partir de este jueves 29 y hasta el viernes 30 de octubre, y durante los días 2, 3, 6, 10 y 11 de noviembre próximos, se desarrollarán en los Tribunales de Gualeguay las audiencias en el marco del Legajo Nº 142/17, caratulado “Pavón, Néstor Roberto s/Abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causa y femicidio”. Será en la Sala N°1 y comenzará a las 9. Se transmitirá en vivo por el Canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del STJ.

El tribunal estará integrado por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo, quien se desempeñará como presidente; y los vocales Maximiliano Otto Larrocca Ress, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, y Nicolás José Gazali, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay.

El Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal Maite Burruchaga. En tanto, la parte querellante estará a cargo de los abogados José Rodolfo Iparraguirre y Marcelo Boeykens, en representación de Andrea Graciela Lescano y Néstor Aníbal Emilio García.

La defensa del imputado será ejercida por los abogados Edwin Henrry Valenzuela Rojas y Ramón Elías Salto.

Transmisión y cobertura del juicio

El juicio será transmitido en vivo por el Canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del STJ, por disposición del Tribunal.

La medida fue adoptada ante un pedido de la querella. Asimismo prohibió a los testigos y/o peritos, ver el debate en forma on line y/o por cualquier medio de comunicación, hasta tanto no presten su testimonio.

En los fundamentos se destaca que las reglas y excepciones a la publicidad del debate se encuentran regladas en los artículos 418 y 419 del Código Procesal Penal, y de su lectura no cabe otra interpretación de que la regla es la publicidad de la etapa plenaria y la única restricción que prima facie se advierte, es que pueda afectarse el derecho a la intimidad de la víctima. Sin embargo, en este caso es la propia querella quien renuncia a este derecho, a tal extremo que solicita la transmisión del juicio en forma on line a través del SIC del STJ.

También se subraya que la petición de la querella es consentida por la Fiscalía, al manifestar que no tiene objeciones que formular.

A su vez se ordenó el libre acceso de periodistas a la Sala, pero supeditado al espacio de la misma. En tanto camarógrafos y fotógrafos podrán tomar imágenes antes de iniciarse debate, debiendo retirarse después por las circunstancias antes señaladas.

En tanto, cuando se exhiban imágenes o elementos de prueba que puedan afectar la sensibilidad de las personas, el Tribunal podrá disponer el desalojo de la sala o la prohibición de su difusión.