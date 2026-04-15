El tribunal integrado por Santiago Nicolás Brugo (presidente), Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali interviniente en la causa por el femicidio de Micaela García, ocurrido en la ciudad de Gualeguay en 2017, confirmó la fecha de inicio del juicio oral contra Néstor Roberto Pavón.

Según se informó a AHORA, las audiencias se desarrollarán los días 29 y 30 de octubre de 2026, y continuarán el 2, 3, 6, 9, 10 y 11 de noviembre, todas a partir de las 9.

La coordinación de la agenda se realizó entre las Oficinas Judiciales de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguay. Se estableció que las audiencias comenzarán puntualmente, con una tolerancia máxima de 15 minutos, y no se admitirán suspensiones salvo motivos extraordinarios debidamente acreditados.

Asimismo, se notificó a las partes que la citación de testigos, peritos e intérpretes estará a cargo de quienes los propongan, conforme al artículo 411 del Código Procesal Penal.

El Ministerio Público Fiscal deberá contar con el informe actualizado del Registro Nacional de Reincidencia al momento de las audiencias.

También se dispuso que cualquier declaración por videoconferencia o reproducción de prueba digital deberá informarse con al menos 48 horas de antelación, a fin de garantizar la disponibilidad de los medios tecnológicos.

La fijación de fecha para el juicio a Pavón constituye un paso clave en el proceso judicial que busca esclarecer su responsabilidad en el crimen de Micaela García, ocurrido en abril de 2017, y que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina.

En 2017, Pavón fue condenado a cinco años de prisión por encubrimiento, mientras que Sebastián Wagner recibió prisión perpetua como autor material del femicidio.

En 2019, la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio bajo la figura de coautoría.

Posteriormente, el STJER restituyó la condena por encubrimiento.

Finalmente, la Corte Suprema resolvió que Pavón debía enfrentar un nuevo proceso como coautor, al considerar que la prueba reunida lo vinculaba directamente con el crimen.