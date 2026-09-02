Una mujer de 47 años murió tras sufrir una brutal agresión física en una vivienda de Concordia. Según se informó, la víctima del femicidio fue identificada como Paola Mercedes Rigoni. Por el hecho quedó detenido su pareja, un hombre de 46 años que habría reconocido ante la Policía haberla golpeado durante una discusión

El hecho ocurrió este miércoles en una vivienda ubicada en la zona de Cortada Entre Ríos y Pública 4. El hombre detenido es Leandro José Sigwardt, de 46 años. Según dijo él mismo a la Policía, ambos habían mantenido una discusión y se habían agredido físicamente. En ese contexto, manifestó que había golpeado la cabeza de Rigoni contra el suelo.

Cuando el personal policial llegó al domicilio, encontró a la víctima tendida en el piso. Personal de Salud intervino en el lugar y constató que presentaba bajos signos vitales, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Al arribar al nosocomio, Rigoni no presentaba signos vitales. Los profesionales realizaron maniobras de RCP, pero no lograron reanimarla y finalmente se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la víctima presentaba lesiones visibles en sus extremidades y otras de vieja data, por lo que la Justicia ordenó profundizar la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjeron.

Por disposición del fiscal interviniente, se ordenó realizar la autopsia del cuerpo de Paola Mercedes Rigoni, que fue enviado a la morgue para los estudios correspondientes.

En tanto, Sigwardt quedó aprehendido y a disposición de la Justicia, mientras se llevan adelante las diligencias de rigor para esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Si sos víctima del violencia de género podes pedir ayuda al 144. El número es gratuito y está disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Fuente: AHORA