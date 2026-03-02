Una mujer, de 33 años, fue asesinada por su pareja en la tarde de este lunes en la ciudad de Concordia. El hecho ocurrió alrededor de las 14:30. La Policía trabaja en la investigación del segundo femicidio del año en Entre Ríos. El primer crimen de género sucedió en Gualeguay en febrero.

Según se informó a AHORA, personal de la Comisaría Séptima se hizo presente en un domicilio del barrio Los Pájaros, donde constató un hecho de femicidio seguido de suicidio.

En el interior de la vivienda se halló el cuerpo sin vida de una mujer, con lesiones compatibles con el uso de un arma blanca. En el mismo lugar se encontró también el cuerpo de un hombre de 31 años, pareja de la víctima, quien habría fallecido por ahorcamiento.

Vecinos entrevistados por los funcionarios policiales señalaron que días atrás habían visto a la pareja discutiendo en el patio de la vivienda ubicada en calle Los Jilgueros y Las Palomas.

La Fiscalía en turno tomó intervención en el caso y dispuso las medidas correspondientes, mientras la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho.