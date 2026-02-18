La Multisectorial de Mujeres de Gualeguay convocó a una marcha para pedir justicia por Vanesa López, víctima de femicidio en la localidad vecina. La movilización busca visibilizar el reclamo social y exigir respuestas urgentes ante el asesinato de la mujer, ocurrido el jueves de la semana pasada.

Por el hecho, actualmente está detenido un hombre, señalado como el sobrino del padrastro de la víctima. En este contexto, la entidad llama a marchar este miércoles a las 18.30 en la Plaza “San Martín” de Gualeguay, solicitando que se esclarezca el caso y haya celeridad en el expediente.

A través de sus redes sociales, la organización ya había expresado su profundo dolor y bronca ante este nuevo crimen, exigiendo una condena ejemplar para el responsable. El texto difundido apuntó directamente contra la inacción de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas: “El Estado es responsable”, sentenciaron con firmeza.

La manifestación se realizará bajo consignas claras que denuncian la violencia estructural: “Porque no fue un hecho aislado” y “porque necesitamos que nos crean”, fueron algunos de los motivos esgrimidos para la concentración. Desde la Multisectorial enfatizaron la gravedad de la situación con un mensaje contundente: “No son cifras, son nuestras vidas”.

Fuente: Ahora