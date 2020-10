Femicidio en un camino rural: la mujer fue golpeada y violada antes de morir

Datos preliminares de la autopsia

Asimismo, el fiscal Carlos Zoppegni adelantó datos preliminares de la autopsia y de las pericias realizadas en el lugar donde fue hallado el cuerpo de Florencia, un camino rural a mil metros al sudoeste del casco urbano de San Jorge.

El fiscal explicó que la mujer, de 35 años y madre de dos pequeñas, fue asesinada en el mismo lugar donde fue hallada sin vida. Allí Florencia fue sorprendida por una persona que la golpeó en el rostro dejándola inconsciente, la arrastró hasta el cañaveral donde la violó y le dio un piedrazo en la nuca que la mató.También el fiscal indicó que una cámara de seguridad registró que Florencia llegó caminando sola por avenida Nothebonn, cerca de la ruta provincial 13. "En esa cámara, a mil metros del lugar del hecho, se ve que ella entra al camino rural sola".

Son muchos los indicios que por estas horas orientan la investigación del femicidio. Además de las pericias a dispositivos móviles de la víctima y allegados se están triangulando comunicaciones a través de las antenas de telefonía. "Hay muchos indicios para procesar la información y generar certeza en cuanto a las personas que a prima facie serían sospechosas. Hay evidencias, mucha información que hay que chequear y contradicciones en algunas declaraciones", dijo el fiscal.

En ese punto se refirió a la ex pareja de Florencia (el concejal del Partido Comunista Lisandro Schiozzi): "Hasta que una persona no tenga una condena firme no se descarta nada. Hoy las evidencias que se suman son varias y entre ellas está la ex pareja. Que a la fecha no haya nada contra él no lo descarta. No hay nadie identificado, imputado y menos condenado".

En cuanto a la mecánica del hecho, Zoppegni dijo que "cuando se habla de inexistencia de defensa el efecto sorpresa puede venir de un extraño o de un conocido. Podés ir con tu pareja y de golpe te pega cuando vos no lo esperas. O puede ser una persona que no conozcas".

"Por las características del lugar, si el agresor estaba escondido detrás de los cañaverales es imposible que alguien lo viera con anticipación. Si salió de golpe y la atacó, la víctima no tuvo manera de defenderse por lo sorpresivo", agregó.Y si bien no hay registros de denuncias hechas por Florencia, se evalúa la posibilidad de que el femicidio tenga que ver con su lugar de militancia. "Lo hemos evaluado por la saña y odio con que se cometió. Puede tener que ver con la actividad que llevaba, no lo descartamos", expresó el fiscal.

Marchas

El martes a la noche en diversos puntos del departamento San Martín hubo concentraciones para manifestar dolor y reclamar justicia por Florencia. El epicentro fue San Jorge, donde una multitud partió desde la plaza San Martín hasta el Centro Cívico local. Allí estuvieron presentes referentes políticos locales, incluidos el intendente Enrique Marucci; el concejal Lisandro Schiozzi (ex pareja de Florencia); y la familia de la víctima junto a referentes del Partido Comunista y de la organización feminista "Las Chuecas", que destacaron la militancia y el trabajo territorial de Florencia y pidieron políticas públicas para que no haya Ni Una Menos.En tanto ayer en el pueblo natal de Florencia, Carlos Pellegrini, la comunidad se reunió para repetir el pedido de "Justicia por Florencia" en el cruce de Levalle y Avellaneda.

Finalmente, desde el Ministerio Público de la Acusación, se ordenó que el Fiscal Zoppegni se aboque exclusivamente a esta causa caratulada como violación seguida de muerte en concordancia con femicidio.

Fuente: La Capital