Avanza la investigación del femicidio de Daiana Mendieta, la joven de 22 años que fue hallada muerta con un disparo dentro de un aljibe en Gobernador Mansilla, departamento Tala.

Hay un detenido, de 55 años, a quien se le impusieron 90 días de prisión preventiva mientras la Fiscalía ordena las pruebas para confirmar el vínculo que habría mantenido con la víctima.

El cuerpo fue hallado en un camino vecinal como Los Zorrinos, paralelo a la Ruta 12 y la investigación está a cargo de la fiscal Emilce Reynoso.

Cuál sería el vínculo

Los rumores de un pueblo pequeño como Mansilla y las versiones de algunos testigos abonan una teoría que direcciona la investigación: entre Daiana Mendieta y el detenido habría una relación de índole personal, posiblemente afectiva. Los días previos a la desaparición el viernes 3 de octubre, un episodio habría desencadenado una situación que se volvió conflictiva.

Según informaron fuentes judiciales, no hay dudas del femicidio. La desaparición, la última comunicación y el hallazgo del cuerpo, ocultado y con un disparo, son elementos que permiten dibujar una cronología macabra, perpetrada por un autor que diagramó cada paso de manera planificada.

El detenido, en silencio

Según se informó, el principal sospechoso, que había sido detenido por “Resistencia a la Autoridad” el domingo a la noche, cuando amenazó a la Policía de Entre Ríos con un arma al oponerse a ser allanado, pasó la noche con tranquilidad en la Comisaría de Gobernador Mansilla.

Por el momento, se negó a declarar y ya designó abogado defensor.

Manchas de sangre en su camioneta



El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, confirmó el hallazgo de una mancha de sangre en la camioneta Toyota Hilux, propiedad del detenido, que fue secuestrada durante el allanamiento en el inicio de la investigación.

Si bien se aguardan más pericias, fuentes policiales informaron a AHORA que la parte trasera del vehículo habría sufrido modificaciones durante los últimos días, lo que aumenta más las sospechas.

“Hay pruebas fotográficas, registros de movimientos de la persona detenida y también de Daiana“, agregó el funcionario provincial, que estuvo presente durante los procedimientos de este martes.

Las cámaras de seguridad, un factor clave



De acuerdo a la Policía, la ciudad cuenta con una importante cantidad de dispositivos de filmación en la vía pública y, además, los vecinos y comerciantes colaboraron de manera ejemplar al entregar las grabaciones de sus domicilios particulares.

Con esta información, se pudo establecer el recorrido del auto de Daiana desde el momento en que salió de su casa y vincular la desaparición con el domicilio del detenido.

Fuente: Ahora