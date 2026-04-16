El director de Hidráulica de Entre Ríos, Oscar Pintos, brindó un panorama detallado sobre las zonas más afectadas por el frente de tormentas, explicó los sistemas de medición vigentes y advirtió que las precipitaciones para los próximos meses podrían superar la media anual en un 50%.

La provincia de Entre Ríos atraviesa una situación hidrológica compleja debido a un frente de lluvias persistente que afecta a todo el territorio. Según informó el funcionario, en diversas localidades las precipitaciones han excedido largamente los 100 milímetros, alcanzando picos de 150 mm. en zonas como La Paz, Feliciano y el departamento Nogoyá.

El reporte oficial destaca que las cuencas de los departamentos Villaguay, Rosario del Tala y Gualeguay presentan desbordes de arroyos, un problema recurrente ante este volumen de agua. Asimismo, se registraron complicaciones en el departamento Uruguay, donde el desborde momentáneo de cursos de agua comprometió la transitabilidad en rutas provinciales y caminos vecinales.

La preocupación de las autoridades se extiende hacia el mediano plazo. Citando informes del Servicio Meteorológico Nacional y del Instituto Nacional del Agua, el funcionario advirtió que para el trimestre de abril, mayo y junio se estima que las lluvias serán “cuanto menos un 50% más de la media anual”.

Ante este escenario de lluvias extraordinarias, se están coordinando reuniones con Defensa Civil y otros organismos provinciales para fortalecer la alerta temprana. Pintos señaló la necesidad de “mejorar el sistema de escurrimiento de las aguas pluviales y evitar las inundaciones”.

El funcionario hizo especial énfasis en la necesidad de que los municipios realicen tareas de mantenimiento en sus áreas urbanas para optimizar los sistemas de escurrimiento pluvial y evitar inundaciones ante la gran cantidad de agua prevista para los próximos meses.

Fuente: Ahora / Canal 9 Litoral