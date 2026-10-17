La crecida del Gualeguaychú se mantiene en niveles estables que no entorpecen el normal funcionamiento de la ciudad. Sin embargo, continúan las tareas de vigilancia y control.

Durante la semana, el río osciló entre los 3,09 y los 3,20 metros de altura. El panorama en la ciudad todavía es tranquilo, a diferencias de localidades como Concordia, donde el Fenómeno de El Niño provocó evacuaciones.

A las 18 horas, el río Gualeguaychú se ubicaba en los 3,14 metros y con un comportamiento a la baja. No obstante, desde Defensa Civil observan su evolución de forma permanente.

De hecho, esta semana el nuevo director de Defensa Civil de Entre Ríos, Víctor Alfonso Chanenk, encabezó una jornada de capacitación y trabajo en la Caja de Jubilaciones de Gualeguaychú, junto a integrantes del Comité Operativo de Emergencia (COE) local y representantes de organismos vinculados a la gestión de emergencias.

Durante su visita, Chanenk explicó: “La idea es tomar contacto personal con las autoridades que van a formar parte de los comités de emergencia en cada uno de los municipios, articular la forma en que vamos a trabajar en conjunto, municipios con provincia y, de ser necesario, con Nación”.

La actividad contó con la participación de personal de Defensa Civil del Municipio, Bomberos Voluntarios y miembros del comité de emergencia de una localidad vecina, con quienes se abordaron los procedimientos de coordinación entre los distintos niveles del Estado ante posibles situaciones de riesgo.

Uno de los principales temas fue la preparación frente a eventuales contingencias asociadas al fenómeno de El Niño, particularmente en lo relacionado con los mecanismos de intervención provincial y nacional, la disponibilidad de recursos y los protocolos establecidos para responder ante emergencias climáticas.

El funcionario explicó que Entre Ríos adhiere al Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, que establece un esquema de respuesta escalonada ante emergencias.

De acuerdo con este sistema, la primera intervención corresponde a las autoridades locales, que deben evaluar si cuentan con los recursos necesarios para afrontar la situación. Cuando esa capacidad resulta superada, interviene la Provincia para sumar medios y personal al operativo municipal. Si la magnitud de la emergencia lo requiere, se articula posteriormente la asistencia con Nación o con provincias vecinas.

Esta modalidad permite que los distintos organismos actúen de manera complementaria, sin reemplazar las responsabilidades de las autoridades locales, y facilita la incorporación progresiva de recursos según las características de cada emergencia.