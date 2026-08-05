La Dirección de Gestión Turística del Municipio participó del primer encuentro de la mesa de trabajo sobre la situación hidrológica de la costa del río Uruguay, desarrollado en la Casa del Bicentenario de Colón. La jornada reunió a autoridades de la Provincia de Entre Ríos, al Ente Mixto de Turismo (EMTURER), referentes de las microrregiones Tierra de Palmares, Salto Grande, Caminos del Palacio y Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano, junto a delegaciones de municipios de la región.

Estuvieron presentes, por parte del Emturer, el presidente Jorge Satto, el secretario Sebastián Bel y el coordinador de Microrregiones, Martín Di Mario. En representación del Municipio asistió el director de Gestión Turística, Adrián Romero junto a representantes de San José, Liebig, Santa Ana, Villa del Rosario, Chajarí, Federación, Concordia, Pueblo General Belgrano y Concepción del Uruguay.

Este trabajo en el ámbito regional se suma a las gestiones que el Municipio viene llevando adelante a nivel local con el sector privado. En ese marco, el director de Gestión Turística, Adrián Romero, explicó a los presentes como se articula con prestadores locales las acciones preventivas desde los trabajos de monitoreo hasta la comunicación por canales oficiales. Días pasados se llevó a cabo un encuentro con la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú y la Dirección de Protección Civil para definir actividades en conjunto.

Durante la reunión en Colón, el jefe del Área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), Guillermo Collazos, expuso un informe técnico con base en datos históricos y previsiones internacionales. El especialista detalló que el fenómeno El Niño se manifestará a partir de septiembre durante un período de 6 a 8 meses, extendiéndose hasta abril de 2027 con lluvias abundantes e incremento en los niveles de los ríos, remarcando que las condiciones y el nivel de afectación variarán según cada localidad.

Los municipios y el Gobierno provincial acordaron articular un esquema de comunicación centralizado y unificado respecto de la infraestructura, los servicios y el estado de los destinos. La medida permitirá monitorear la situación de forma permanente y brindar certezas a visitantes, prestadores y operadores, contextualizando la información técnica para evitar la difusión de mensajes contradictorios.

A su vez, la mesa de trabajo avanzó en la planificación de una oferta turística variada para las temporadas de primavera y verano. La estrategia conjunta busca dar continuidad a la actividad y difundir alternativas recreativas en toda la provincia, entre las que se destacan los complejos termales, parques nacionales y provinciales, itinerarios históricos y culturales, el enoturismo, la propuesta gastronómica, el calendario de eventos y el circuito de carnavales.