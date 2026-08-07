La ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) Nélida Agustina Bisio y la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) Gabriela Mantecón Fumado fueron excarceladas este viernes en el marco de la causa que investiga las muertes derivadas del fentanilo contaminado.

Fuentes del caso informaron que ambas ex funcionarias recuperaron la libertad tras pagar una caución de $75 millones cada una.

El juez Ernesto Kreplak, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N.° 3 de La Plata, además, dictó la prohibición de salir del país para ambas con entrega del pasaporte a la Justicia.

El arresto de la ex titular de la Anmat se concretó en la localidad bonaerense de Olivos, partido de Vicente López, al tiempo que Mantecón Fumado se presentó espontáneamente junto a su abogado en la dependencia policial.

Durante sus declaraciones indagatorias, Bisio no respondió preguntas, ofreció un testimonio breve y adelantó que iba a presentar un escrito, a la vez que Mantecón Fumado "se remitió a un escrito ya presentado" y contestó interrogaciones "largo y tendido".

En el pedido de allanamiento, se explica que “los laboratorios medicinales HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., controlados por el grupo familiar de los hermanos García, registraban un historial de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de productos medicinales”.

Según el escrito, ese historial se explica, para el Ministerio Público Fiscal, “por la existencia de un manto de cobertura estatal que permitió a los laboratorios continuar con su actividad productiva en pésimas condiciones de calidad. Eso derivó en la contaminación del fentanilo HLB”.

Bisio había sido titular de la Anmat, hasta que renunció a comienzos de este año, mientras que Mantecón Fumado fue directora del INAME hasta el 21 de agosto de 2025, cuando fue apartada de manera preventiva.

Fuente: NA