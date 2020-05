Fernández: "auxiliaremos a todos los argentinos para que sufran lo menos posible"

Como ejemplo, mencionó las provincias de Buenos Aires y Córdoba, en cuyos grandes centros urbanos, dijo, "se flexibiliza un poco y el problema se presenta con más virulencia", al responder una consulta sobre cómo sería la nueva etapa del aislamiento obligatorio dispuesto en el país.

"Esto no es un éxito de un gobierno, si no un éxito de una sociedad", afirmó Fernández, quien aceptó no obstante que "la cuarentena cuesta plata" y su gobierno está dispuesto a "auxiliar a todos los argentinos para que sufran lo menos posible".

Al igual que hizo en Santiago del Estero, su primera parada del viaje que realizó hoy al interior del país, el Presidente exhortó a constuir un país "más igualitario" y remarcó que "la pandemia dejó en evidencia la injusticia argentina".

"El que no quiere ver es un necio; el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) tuvimos que dárselo a gente que el Estado no registraba y no fueron 20 personas, fueron 8 millones de argentinos", puso de relieve Fernández y planteó: "Ahí nos damos cuenta qué injusto que es ese país que construimos, el olvido al que fueron sometidos millones de argentinos y nosotros tenemos que construir un país distinto".

Durante su paso por Tucumán, acompañado por los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, el presidente visitó una fábrica de autopartes y un hospital modular destinado a la atención de pacientes con coronavirus.

En la conferencia, el Presidente aseguró que "el Estado está presente" en la atención de las personas que contrajeron coronavirus y circunscribió a los gobernadores la decisión de habilitar nuevas actividades durante la nueva fase del aislamiento obligatorio por la pandemia.

"No todos tienen la misma suerte", evaluó sobre la posibilidad de nuevas aperturas económicas en los distritos y citó, por ejemplo, "los asentamientos poblacionales más grandes", donde "el problema es más agudo, como Buenos Aires y gran Buenos Aires".

Allí, dijo, "lo importante es que estamos trabajando todos juntos", en alusión a las actividades conjuntas que realiza la Nación, la gobernación bonaerense de Axel Kicillof, la jefatura porteña de Horacio Rodríguez Larreta y las comunas del AMBA.

"El Estado está presente donde alguien tienen un síntoma y lo aísla para atenderlo; así las posiblidades de contagio disminuyen", expresó Fernández, quien aclaró que "queda en los gobernadores qué actividad se abre y cuál no", cuando le preguntaron sobre cómo sería la nueva fase de la cuarentena obligatoria.

Además, planteó que "hacer cuarentena no es un sacrificio porque cuidarse, cuidar la salud de uno y de los otros no es un sacrificio".