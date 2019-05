Fernández-Fernández, la fórmula kirchnerista para las elecciones 2019

En la mañana de ayer, Cristina Kirchner anunció que Alberto Fernández encabezará la fórmula presidencial y ella irá de vice. Lo hizo a través de un video que subió a YouTube. "Estoy dispuesta a aportar desde el lugar que pueda ser más útil", afirmó. Cristina Kirchner sorprendió a todos y anunció, a través de un mensaje grabado que difundió por redes sociales, que será candidata a vicepresidente en una fórmula que encabezará el dirigente Alberto Fernández. Así, la actual Senadora se bajó de la candidatura presidencial y explicó que le ofreció ser candidato al ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner. "Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula a presidente que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice en las PASO". En el mensaje, recordó que conoce a Alberto Fernández desde hace más de 20 años y admitió que con el dirigente tuvieron diferencias. "Fue jefe de Gabinete de Néstor (Kirchner) durante toda su presidencia, lo vi junto a él decidir, acordar y buscar la mayor amplitud posible. Fueron tiempos muy difíciles, pero estos que estamos viviendo son dramáticos. Nunca tantos y tantas durmiendo en la calle", sostuvo la senadora nacional. El mensaje, de casi 13 minutos, titulado "En la Semana de Mayo, reflexiones y decisiones. Sinceramente Cristina", arranca diciendo: "Hoy sábado 18 comienza la Semana de Mayo y el próximo 25 se cumplen 16 años del día en que Néstor asumió como presidente de un país devastado". "Quiero dirigirme a mis compatriotas para compartir reflexiones y decisiones", inicia la ex presidente el mensaje grabado, en el que destaca que "nunca me desvelaron los cargos políticos ni fueron mi principal motivación". "Después de haber sido dos veces presidenta de este país, la expectativa o ambición personal están subordinadas al interés general", indicó la senadora de Unidad Ciudadana, antes de dar a conocer su decisión de presentarse como candidata a vicepresidente.Cristina se refirió a la "frustración actual" que viven los argentinos, producto de "una estafa electoral que facilitó la llegada de Mauricio Macri al poder". Y advirtió que la reelección del Presidente sería una nueva frustración política: "Sumergiría a la Argentina en el peor de los infiernos". Dijo que está convencida de que la fórmula Fernández-Fernández "es la que mejor expresa lo que en este momento la Argentina necesita para convocar a los más amplios sectores sociales y políticos y económicos también".El flamante candidato fue uno de los hombres más cercanos del kirchnerismo de Néstor; luego ocupó el cargo de jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, aunque apenas un año. La disputa con el agro los separó durante más de una década. Uno de sus primeros cargos en la administración pública fue de corte muy técnico, durante el gobierno radical de Raúl Alfonsín, ya que en 1985 fue nombrado subdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, en los años del ministro Juan Vital Sourrouille. En 1998, Duhalde le había encomendado la fundación de administrar el dinero de la campaña presidencial del año siguiente. Alberto Fernández tuvo su etapa de furia contra el kirchnerismo tras renunciar al gobierno de Cristina Kirchner luego del conflicto con el campo por la resolución 125, el 23 de julio de 2008. En esos 10 años sin hablarse con la senadora de Unidad Ciudadana, el dirigente porteño fue buscado por el conductor del Frente Renovador, Sergio Massa, y también por el ex ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo, de quienes fue el jefe de campaña en 2015 y en 2017, respectivamente.