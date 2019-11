Fernández no le pedirá al FMI los millones restantes del megacrédito

"Me parece que la primera regla que tenemos que tener nosotros es dejar de pedir dinero", remarcó Fernández en declaraciones a Radio con Vos.

El mandatario, que asumirá el próximo 10 de diciembre, calculó que restan del crédito que se le otorgó a la Argentina alrededor de "11.000 millones de dólares". "Hay un acuerdo que dice que: le vamos a mandar a la Argentina alrededor de 57.000 millones de dólares y le han dado hasta acá 45.000 millones. Queda una diferencia de 11.000 millones porque se pierden condiciones y otro tipo de cosas", detalló.

Sin embargo, Fernández consideró que es un "problemón" la situación de la deuda que afronta el país y que demandará una urgente negociación con los acreedores privados para modificar los términos de los vencimientos entre 2020 y 2023. “Yo lo que quiero es dejar de pedir y que me dejen pagar", remarcó.

"No quiero firmar acuerdos que no vamos a cumplir, esos acuerdos ya los firmó Macri. Firmó uno, dos, tres, y no cumplió ninguno", diferenció. "Yo quiero firmar uno y que lo podamos cumplir. Y la primera regla para cumplir, lo único, es decir no me presten más plata pero déjenme desarrollarme para poder pagarles. ¿Cuánto tiempo necesito? Y no sé, discutamos el tiempo que necesito para poder volver a poner en marcha a la economía pero no me den más plata", amplió.