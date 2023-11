El presidente Alberto Fernández dijo que en la reunión que mantuvo esta semana con el mandatario electo Javier Milei en la Residencia presidencial de Olivos buscó "sacarle dramatismo" al encuentro y la calificó como una "charla cordial" en la que ambos dirigentes pudieron escucharse, en tanto que consideró que sus propuestas de gobierno representan "menemismo puro".



"Sentí que me escuchó, no sé lo que hará", dijo el mandatario saliente en una entrevista que publica este viernes el diario El País de España.



Al ser consultado sobre la reunión que mantuvo el martes en Olivos con Milei, Fernández respondió: "Fue una reunión de tipo institucional. Busqué sacarle dramatismo a una reunión institucional donde una fuerza política deja el poder y otra fuerza política se hace cargo. Fue una charla cordial, donde claramente no pensamos igual pero pudimos escucharnos".



Sobre las propuestas de gobierno de Milei, el Presidente saliente indicó que "básicamente entiende que todo el problema se concentra en el déficit fiscal, que hay que bajarlo drásticamente, que para eso hay que dejar de hacer obra pública, de invertir en educación y en salud y, si no alcanza el dinero, hay que vender las empresas del Estado".



"Esto es menemismo puro. Él reivindica mucho a [Carlos] Menem (1989-1999). Nosotros ese tiempo ya lo hemos vivido y las consecuencias no fueron buenas", recordó el jefe de Estado que el 10 de diciembre le entregará el poder a Milei.



En cuanto a la política exterior argentina, Fernández contó que habló del tema con Milei en el encuentro de Olivos: "Le he advertido mi mirada sobre como geopolíticamente Argentina está parado en el mundo y los riesgos que significan las miradas que él ha planteado", sostuvo.



"Llamarlo a Lula comunista es cuanto menos llamativo. Podemos hablar con [Joe] Biden, con [Vladimir] Putin, con Xi Jinping o con Pedro Sánchez y no quisiéramos perder esa libertad. Ya no existe Occidente y el comunismo, lo que hoy hay es una disputa comercial entre China y Estados Unidos. He recibido la preocupación del Gobierno chino, he hablado con Lula y he hablado con el Presidente electo y le he dicho que tenga cuidado con estas cosas", concluyó Fernández en su entrevista con el medio español.



Fuente: Télam