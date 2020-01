Fernando Batista elogió a Gaich y lo comparó con Martín Palermo

Sobre el delantero Adolfo Gaich, el técnico aseguró: "Cada vez se está sintiendo más protagonista. Tiene entendimiento con Alexis, Bustos, Tati Castellanos en los entrenamientos. Cuando uno ve que el nueve hace goles, el equipo se pone contento por él. Cada vez que le toca jugar conmigo, no sólo concreta, sino que se sacrifica para el equipo. Cada vez lo veo más jugador. Tiene muchísimo para aprender, para corregir. Tiene 20 años. Pero estamos en presencia de un chico que tiene mucho futuro, no sólo en San Lorenzo, sino también en la Selección”, sostuvo el entrenador, que hizo una comparación con otro delantero histórico del fútbol argentino: Martín Palermo, aunque afirmó que no desea que sea una presión para el 9 de San Lorenzo. “No le quiero poner una mochila a Adolfo. Martín Palermo ha sido un delantero excepcional. Del optimismo que tenía, lo tiene Adolfo. Hay situaciones en que me enojo porque no toca mucho la pelota, desaparece del partido, pero en cualquier momento se genera dos situaciones de gol y capaz en una concreta”.

Por otra parte, Batista opinó acerca de la expulsión de Mac Allister: "No lo toca. El referí nos dice que cobra la intención. A veces podés estar de acuerdo, otras no. Lo que les digo a ellos, lo que más me molestó es la amarilla, la protesta. Eso es lo que tenemos que trabajar nosotros. Hubo un tumulto. Nosotros tenemos que ser inteligentes. Son torneos que, a las dos amarillas, quedás afuera de un partido".

En cuanto a su posición, el DT no dudó: “Alexis siempre jugó de enganche, Alexis juega bien, no juega lindo. Entiende el juego, se ubica, juega en el sentido contrario de la jugada, trata de ser simple poniendo una pelota de gol. En este tiempo, creció mucho. Desde chico, le decíamos que él tenía que jugar a la espalda de los volantes contrarios. Tiene buen control de pelota y eso agiliza el juego enseguida. Eso lo hace diferente en esa posición. Soy bastante exigente con él. Tiene que seguir perfeccionando cosas, porque tiene 21 años”.