Fernando Dente descubrió que es hijo de un cura, lo buscó y lo citó: así fue su encuentro

"Ella –que había tomado distancia de papá por sus episodios violentos– quedó embarazada y entró en pánico: sola, con otros tres hijos y sin trabajo. El cura (así le dirá para preservar su nombre) le habría ofrecido dejar los hábitos y e irse juntos. Pero fue entonces cuando papá le propuso volver con un viaje de "reconciliación" a Bariloche. ¡Y yo que siempre creí que había sido gestado en el sur! (suelta con gracia). Cuenta la leyenda que –por algunas cuestiones– yo llegué a tener contactos esporádicos con "el cura", hasta antes de tener edad como para poder contarlo".

Así fue que Dente convenció a su madre para que le pasara su mail y le escribió: 'Hola, soy Fernando, sé toda la historia y quisiera conocerte'. "Me respondió muy fríamente. Siempre encontraba excusas para dilatar el encuentro. Hasta que finalmente me visitó en mi departamento (ya vivía solo). Tuvo cero tacto. Y detecté que había quedado algo resentido de aquella pasión. Lo primero que dijo fue: 'Bueno, sería ideal que hicieras un tratamiento psicológico'. Entre tanto le pregunté cómo había hecho para no hacer nada durante tantos años. '¿Sabés cómo?', me dijo. 'Puse a vos y a tu mamá en un cofre bajo llave y lo tapé con cemento'", detalló el actor.

Tiempo después, tal como contó, su padre fue a verlo al teatro "con su mujer y su hija". A partir de ahí el vínculo sólo fue telefónico: "Hasta que enfermó mamá y toda su contención fue 'Mmm…Estás mal, ¿no?'. Evidentemente no tenía ganas de un vínculo y lo mandé a la mierda. 'La verdad es que prefiero que no nos veamos más', le dije. Y ya. Después de todo, nunca me gustaron sus zapatos (risas)".

Por redacción Gente. Fotos: Gentileza Fabián Morassut, Eliseo Mamberto y @pochoph.