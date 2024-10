El nuevo entrenador de Boca, Fernando Gago, fue presentado oficialmente como DT del “Xeneize” junto al presidente Juan Román Riquelme y admitió tener “muchas ganas de lograr algo importante”.

En sus primeras palabras, afirmó que desde su llegada al club en 1996, siempre fue su idea jugar en el Xeneize y lo mismo desde que inició su carrera como director técnico, soñaba entrenar al equipo.

Con el buzo nuevo del club, Gago arrancó con la vara alta: "Son muchas sensaciones, en la parte emotiva, recuerdos de situaciones vividas en esta situación, me hicieron crecer como persona y jugador. Hoy me toca estar en otro lugar, lo voy a disfrutar mucho, siempre fue mi deseo estar acá, me llega en buen momento", aseguró el flamante DT, a quien se lo notó claro y seguro en cada concepto.

El sueño cumplido: "Desde que llegué al club en el 96 fue mi idea jugar al fútbol, disfrutar, siempre fue mi deseo desde jugador. Después inicié una nueva carrera y hoy me toca estar en el club en que me crié. Esto es responsabilidad personal e implica tener capacidad. Voy a tratar de que los futbolistas entiendan que están en el mejor club. Que puedan tener competencia en cada torneo", sostuvo.

Lo que cambió de Gago como entrenador: "Cambiar se cambia constantemente. Como entrenador vas cambiando, aprendiendo a manejar situaciones. Eso te dan las charlas de fútbol y personales. Eso va cambiando a cada entrenador. Mi idea es bajar lo conceptual en el menor tiempo posible,, por una cuestión lógica. Hay varias formas, de campo y de video, que les llegue la mejor información a los jugadores".

Lo que pretende Boca: "Ser un equipo protagonista, con intención, que sepa cómo jugar y qué quiere. Que tenga peso ofensivo, el equipo que juegue en campo rival más chances va a tener. Siempre la intención de jugar con la pelota, así los conceptos serán más fáciles y el jugador se siente más cómodo".

La charla con el plantel: "Fue en privado con los jugadores, queda ahí adentro. El entrenamiento fue muy bueno. Nos vamos a ir conociendo a través de los días. Estoy desde los nueve años, sé cómo se maneja. Viví cosas buenas y malas. No me cambia mi forma de ser y de pensar".

El predio de Ezeiza, donde tuvo su primera práctica: "Es espectacular. No lo recorrí de forma completa. Esta semana lo completaré. Es impresionante esta estructura. Que los juveniles tengan sentido de pertenencia, esto implica a la formación".

El regreso a la Bombonera: "Lo pensé muchísimas veces volver a la Bombonera como entrenador, no lo sé. Lo viviré en ese momento".

Charlas con Romero y Rojo: "Hablé grupalmente, las charlas individuales se irán dando en el día a día. El plan es igual, el que esté bien va a jugar. Independientemente del nombre, eso no me cambia. Se lo dije a los futbolistas, el que se gane el lugar en la semana va a jugar".

El respeto por un estilo: "Los equipos de Boca campeones de Copa Libertadores o a nivel mundial fueron porque jugaron bien. Necesitamos un equipo que juegue bien, después veremos la forma, con balón detenido, la presión. Es suerte. Lo innegociable, indepenidente de mi estilo de juego, es correr y jugar".

Su salida de Chivas: "Se habló durante tres o cuatro semanas. Yo recibí el llamado el martes pasado. El que me quiera creer, que me crea. Tengo testigos. De última, pidan el registro de llamadas. Uno empieza a pensar, si me llaman qué hago. Fee una decisión que la tomé muy fácil. Muchos no me creían pero la verdad es esa. Yo tuve el llamado el martes. Yo creo que actué de manera correcta. Hay situaciones que quedan para mí y el club Chivas. Son situaciones personales que no voy a hablar. Entiendo la opinión. Repito: actué de buena manera. La cláusula de rescisión estaba en mi contrato por pedido del club cuando firmé. Yo disfruto y como dije ayer vuelvo a mi casa. Muy contento y emocionado. Agradecerle a mi familia, mi mujer y mis hijos. Ya los vamos a disfrutar en la Bombonera".

El apoyo de la gente: "Al hincha agradecerle. Lo siento, lo veo, que acompañe al equipo, de mi lado le prometo que el equipo va a competir. Que va a intentar ganar todo lo que juegue. Compitiendo internamente y externamente".

Los posibles refuerzos, con Paredes como bandera: "¿Cuántos jugadores nombraron desde que llegué? No hablé con nadie. Respeto a los que están. El balance se hará a final de la temporada. No voy a hablar con ningún futbolista, los mejores los tengo acá adentro. Ese es el mensaje que doy".

Su sistema de juego: "Ppuedo jugar con dos en el medio, con tres... O con línea de tres. Hay que trabajar y los jugadores tendrán claro los movimientos para cada partido. Los primeros matices, tener la pelota, atacar y ganar el partido".

La liga argentina: "Yo creo que cada fútbol tiene sus formas diferentes. En cada país se juega distinto. Mi crecimiento personal, cuando uno entrena, tiene situaciones,, mejora o cambia. Pero creo que la Liga argentina es muy competitiva, se lucha y se trabaja. Hay que buscarle intensidad para tener el mejor rendimiento, eso se logra con trabajo en en día a día".