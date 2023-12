Camila Mateo

Fernando Mántaras nació y vivió toda su vida en Gualeguaychú hasta que terminó la secundaria y decidió irse a estudiar a Buenos Aires la carrera de Diseño de Imagen y Sonido en la UBA.

“De chico me gustaba las películas y me interesaba la música, por eso elegí la carrera. Así es que fui descubriendo la escuela de cine, y se me abrió todo un mundo”, relató Fernando sobre el porqué decidió abrirse paso en el mundo audiovisual.

El gualeguaychuense contó que terminó la carrera a los 24 años y comenzó a trabajar en publicidad, después fue camarógrafo freelance, lo que lo llevó a trabajar en Colombia por un tiempo, y luego paralelamente ingresó al universo del documental y las productoras. Esto lo llevó a fundar hace cinco años “HechoxNadie”, la productora de la cual es dueño junto con su socio Eddie Fitte.

Los planes del destino

Como productores creativos, Fer y Eddie tenían varios proyectos en mente y venían de realizar la serie “El Comandante”, una serie documental que, a través de material de archivo, reconstruye la vida de Ricardo Ford desde un costado más íntimo a partir de que se encuentra el diario íntimo del famoso. No obstante, no se les había pasado por la cabeza la posibilidad de hacer una película sobre el Mundial.

Lo cierto es que “HechoxNadie” se reunió con la prestigiosa productora Pampa Films para conversar sobre diferentes proyectos.

“Les interesaron un par de proyectos nuestros, pero tenían este de “Muchachos” para salir, pero no tenían quien lo desarrollara. Yo viví muy fuerte el Mundial, lo viví de una manera muy emotiva y encontrarme seis meses después encarando este proyecto, fue increíble. En un punto no lo podía creer, recién ahora estoy cayendo del rol que estamos teniendo de dejar un registro sobre lo que pasó y ser nosotros participes, es un orgullo”, expresó el productor de la película de la Selección que tiene como voz en off a Guillermo Francella.

Así ocurrió, casi por casualidad, que un gualeguaychuense quedó involucrado y a cargo, junto con su socio y su equipo, en la realización creativa de una de las películas más esperadas del año.

¿Qué hace un productor creativo?

Cuando recibieron el proyecto de “Muchachos”, Fernando y Eddie tuvieron solo 5 meses para finalizarlo.

Ellos junto a su equipo se encargaron de darle una estructura al relato trabajando codo a codo con el guionista, se encargaron de buscar el material de la gente y gestionar el de la FIFA, así como encontrar un ángulo novedoso desde el cual contar la historia.

“Este Mundial es muy de las redes sociales, cuando nos empezamos a dar cuenta de eso, hicimos una gran convocatoria para que las personas nos envíen sus videos, tuvimos un equipo importante que estuvo seleccionando lo que nos mandaban. Empezamos a darle forma a todo este material e hicimos partícipe a todos los argentinos”, explicó Mántaras.

“La película es todo material de archivo, salvo alguna que otra entrevista, material de FIFA, y los videos que nos mandó la gente. Era todo material de cosas que ya habían pasado, retratos de situaciones que fueron pasando en el Mundial. Tratamos de dar una mirada distinta y que el escenario fuera diverso: una casa, un barrio y lugares muy icónicos”, indicó Fernando sobre la particularidad de “Muchachos”.

La Avant premier

Fernando pudo disfrutar el lunes del resultado final de su trabajo, una película hecha tiempo maratónico. El gualeguaychuese dejó su huella no sólo en la alfombra verde del shopping DOT, donde tuvo lugar el evento, sino como productor, inmortalizando desde su área un momento tan relevante en la sociedad argentina como lo fue el Mundial 2022.

“Para mí fue muy emotivo haberme encontrado de pronto en esto; es muy loco. Estábamos yendo por otro lado con nuestros proyectos, porque licenciar el material FIFA es difícil y son muy caros. Pero habernos encontrado con Pampa Films y que nos hayan ofrecido hacer esto, es hermoso”, manifestó el productor.

“Esperamos que todas las personas puedan ir a ver la peli, para nosotros es importante el visionado en el cine, es rescatar el visionado en comunidad. Pasó algo en Argentina con el fútbol que es que la gente se juntaba a ver los partidos y ahora ir al cine y que vayan y la vean en conjunto, no solo con el círculo íntimo, sino con cada persona que esté en la sala, es un poco volver a revivir lo que se vivió en el Mundial, por más que sepamos de antemano lo que va a ocurrir”, resaltó Mántaras y adelantó, sin spoilers que “al principio y al final se hace una reflexión sobre lo comunitario, sobre cómo lo vivimos los argentinos y cómo demostramos lo que somos como comunidad, cómo nos queremos y cómo nos apoyamos”.

En el futuro, después de descasar y disfrutar un poco del fruto de tanto trabajo, Fernando mencionó que el próximo proyecto podría involucrar a tres países: Argentina, México y España. “Lo nuestro es seguir contando historias”, finalizó el gualeguaychuese.