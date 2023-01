La médica Carolina Garibaldi Larrosa, integrante del equipo de emergencias que asistió a Fernando Báez Sosa tras ser atacado fuera del boliche "Le Brique" de Villa Gesell, aseguró hoy que por el tipo de lesiones que presentaba, el joven "no tenía posibilidad de sobrevida".



En tanto, el médico de Policía Científica Diego Duarte, quien realizó la autopsia al cuerpo del joven estudiante de abogacía, declaró que presentaba "múltiples lesiones en la zona del maxilar derecho", "hemorragia en el cerebro y cerebelo" y "hemorragias y hematomas".

Antes de que este último testigo se sentara frente al estrado a declarar, los padres de Fernando (18), Graciela Sosa y Silvino Báez, se retiraron de la sala para evitar escuchar sus dichos y preservarse.



La primera testigo en declarar en la sexta jornada del juicio que se lleva adelante ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores y que tiene como acusados a ocho rugbiers, la médica Garibaldi Larrosa recordó que Fernando "no tenía signos vitales" al llegar la ambulancia al lugar.



"Tenía pupilas midriáticas (dilatadas), no tenía reflejos, ni movimientos respiratorios, y no tenía pulso", afirmó la profesional.

Luego dijo que "lamentablemente no hubo ninguna respuesta", respecto de la asistencia aplicada al paciente y aseguró que en sus 18 años como emergentóloga nunca vio "el deceso de una persona como consecuencia de las maniobras de compresión de RCP" como las que le realizaron a Báez Sosa.

La testigo fue contundente al asegurar que Fernando "no tenía posibilidad de sobrevida" con esas lesiones y que su cuerpo presentaba "hematomas" en áreas vitales como "cara y cuello".



Luego relató que trasladaron a la víctima al Hospital de Villa Gesell asistida con oxígeno, mientras continuaban haciéndole masaje cardíaco.



Tras la declaración de Garibaldi Larrosa, comenzó a testimoniar el forense Duarte, quien dijo que el joven tenía "muchas lesiones importantes en la zona del maxilar derecho", “hemorragia en el cerebro, y en el cerebelo”, "hemorragias, hematomas".



A pedido de la defensa de los rugbiers, a cargo de Hugo Tomei, el TOC 1 se opuso a la exhibición de fotografías del cuerpo de Fernando tomadas por Duarte en el hospital al que fue llevado previo a la autopisa, por lo que solo se mostraban este mediodía las correspondientes al estudio forense.



Para lo que resta de la jornada se aguarda que declaren Silvana De Piero, la médica patóloga forense que realizó las pericias histopatológicas a la víctima, otros profesionales de la salud, policías y un funcionario de la Municipalidad de Villa Gesell relacionado con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona del boliche "Le Brique", en cuya puerta fue asesinado a golpes Fernando.



Al igual que ocurrió durante toda la semana pasada, las declaraciones eran presenciadas por los ocho imputados: Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).