Abogado, empresario gastronómico y referente del sector privado, Fernando Zubillaga fue el elegido por el intendente Mauricio Davico para hacerse cargo de una de las industrias más importantes de la ciudad: el turismo. Según sus planes y perspectivas, afirma que desde su lugar pretende lograr una de las mayores transformaciones turísticas de nuestra ciudad.

Tras una temporada turística que comenzó azotada por la creciente del río Gualeguaychú y luego sacudida por las medidas económicas y financieras del presidente Javier Milei, la ciudad acaba de terminar un verano que, en comparación a los anteriores, pareció dejar sabor a poco.

¿Qué balance hace el Consejo Mixto sobre la temporada 2024?

Si bien los números oficiales más importantes aún no están cerrados como para sacar conclusiones definitivas, es evidente que se dieron dos situaciones. En primer lugar, lo negativo fue la caída de un porcentaje importante del turismo en comparación al mismo período de 2023. Este dato no es ajeno ni distinto a lo ocurrido en el resto del país por la devaluación y la crisis económica. Los principales destinos turísticos estuvieron flojos. Sin embargo, en nuestra ciudad el que diga que le fue realmente mal, miente. En segundo orden, si se quiere mirar lo positivo, mal que nos pese hay que reconocer que a pesar de la tensión y consecuencias residuales de la última creciente padecida, los problemas económicos y el arrastre de la caída del poder adquisitivo, hemos sido uno de los destinos más elegidos por turistas, tanto nacionales como extranjeros, con deseos principalmente de vacaciones cortas y escapadas de fin de semana. El sector de hospedaje durante enero y febrero tuvo buen nivel de ocupación, en especial los fines de semana largos, que estuvieron en el orden del 90%. Por su parte, la gastronomía trabajo bien, pero menos que antes. El Carnaval tuvo muy buena afluencia de espectadores y el espectáculo brilló y atrajo a la prensa nacional. A groso modo podríamos decir que el impacto turístico en la economía general de la ciudad fue positivo, pero este resultado no es para alardear y mucho menos tirar manteca al techo, sino todo lo contrario.

¿A qué se atribuye la caída o baja de esta temporada?

Las causas son variadas y múltiples. Sin lugar a dudas que han influido la inflación, la depreciación de los salarios y el crecimiento de la pobreza, los cuales determinaron que muchas personas no hayan podido salir de vacaciones, ni siquiera una semana al año. Pero a esto hay que sumarle la falta de claridad y rumbo en materia turística en nuestra ciudad, la desinversión en campañas de comunicación y publicidad, la carencia de políticas integrales público-privadas estables y duraderas dirigidas al incentivo y el desarrollo del sector turístico.

¿Cómo está afectando la merma de visitantes uruguayos?

La foto actual de este verano no es aquella de la reactivación post pandemia ni del aluvión récord de uruguayos consumiendo diariamente productos y servicios por la conveniencia y la brecha cambiaria. Esta temporada fue distinta y se notó una caída comparativa de la cantidad de visitantes y del consumo diario por turista. Era sabido, el viento a favor sobre la base cambiaria del visitante uruguayo que cruzaba desde el país vecino para comprar medicamentos, productos de limpieza, cosmética, vestimenta, tratamientos estéticos y médicos, lógicamente que no iba a durar para siempre, y ahora se nota. La diferencia de precios es menor, y al no ser tan conveniente ni favorable ya no vemos copadas las calles, las farmacias, los supermercados, la hotelería o los restaurantes. Esa multitud de hermanos uruguayos que nos visitaban y eran parte de la postal de la ciudad, ya no está. No obstante, podría haber sido de las peores temporadas de los últimos años y no lo fue.

Mencionaste una de las causas las medidas económicas tomadas por el Gobierno nacional: ¿En qué afectaron estas particularmente?

Hicieron que cambie la manera de vacacionar: la gente salió menos días y consumió mucho menos, el dinero se administró diferente al salir de vacaciones. Paradójicamente, la oferta gastronómica es mayor, hay más cantidad de restaurants, pizzerías, comedores, cafeterías, hamburgueserías y cervecerías. Es decir, tenemos más propuestas para menos gente y con menos dinero para gastar. Los beneficios de proximidad con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provincia de Buenos Aires y los grandes centros poblacionales, las estrategias de venta, promociones y beneficios implementados por los prestadores, no fueron suficientes para revertir este nuevo fenómeno general ni la caída en el sector turístico.

¿Cómo se rompe con el estigma de que Gualeguaychú es solamente Carnaval?

Muchos creen eso y que a partir de marzo no hay nada para hacer, y esto es por una falla en la inversión en campañas de publicidad. En suma, todos estos factores, ya sean individuales o colectivos, en mayor o menor grado pueden haber contribuido a los resultados obtenidos en esta temporada. Ahora bien, todo esto podemos empezar a solucionarlo mediante la escucha, el dialogo, la colaboración y el acompañamiento entre el sector público y privado. Frente a este contexto, en el Consejo Mixto de Turismo durante enero y febrero hemos conversado con muchos sectores escuchando, cuestionando, debatiendo ideas y tomando decisiones que se han empezado a ejecutar. Algunas tendrán decisiones en el corto, mediano y largo plazo.

¿Pero cuáles son estas medidas concretas?

Una de las ellas es la nueva conformación del Consejo Mixto de Turismo. Hace muchos años que no se conforma ni se designan miembros vocales y representantes de los sectores que lo integran. A más de 20 años de su creación, decidimos actualizar esos sectores incorporando y convocando a nuevos actores ligados al turismo. El miércoles 28 de febrero tendremos la primera reunión y presentación en el Centro de Convenciones. El Consejo Mixto es una herramienta legal importante para el acercamiento del Estado y el sector privado, y viceversa. Es el ámbito ideal para el debate, análisis y la toma de decisiones, que requiere de mucha madurez, sinceramiento, apertura y capacidad de dialogo para no transformarlo en un lugar o gran diván de catarsis, egoísmo o batallas individuales.

¿Cómo va a ser el funcionamiento del Consejo Mixto?

Mediante el dialogo con los responsables o referentes de las áreas municipales relacionadas y los representantes del sector privado. Vamos a trabajar sobre la Agenda Calendario de eventos, festivales, fiestas, encuentros, torneos deportivos, culturales, gastronómicos, musicales, teatrales y religiosos que tiene lugar durante todo el año. También, vamos a poner en marcha un fuerte plan de comunicación y publicidad desplegado a través de imágenes innovadoras y creativas con vistas satelitales y áreas de la ciudad y sus principales atractivos, además del apoyo a los contenidos clásicos. Otro tema es que vamos a trabajar codo a codo con la Comisión del Carnaval del País la identidad cultural y artística que identifica la fiesta más paradigmática de nuestra ciudad y a las actividades afines que tienen lugar durante el año.

¿Qué propuestas o proyectos hay para las demás localidades del Departamento?

En este sentido, sumamos como atractivo el “Camino del Vino”, el cual tenemos que difundir y promocionar para poder explotar los cinco viñedos y bodegas que hay en el departamento. Vamos a poner en marcha también el turismo de la Micro Región “Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano” mediante el apoyo a la integración turística, cultural y rural. Es por esto que también tenemos proyectos para Turismo Estudiantil de Viaje de Egresados del Ciclo Primario, la existencia de reservas naturales públicas y privadas, excursiones de senderismo, naturaleza y avistaje de aves.

¿Qué se tiene pensado para mejorar la atención a los que visitan la ciudad y la región?

Uno de los principales temas en las que vamos modernizar la forma de trabajar, la atención y llegada del turista, con incorporación de tecnología ajustada a los tiempos de hoy. Los niveles de consulta diarios mediante las plataformas y redes fueron elevados y para los próximos años seguirá creciendo. Por ello, vamos a incorporar una Inteligencia Artificial que permitirá administrar las consultas, generar datos, medir, auditar y analizar para las futuras acciones y decisiones. Hoy, sin datos fieles y en tiempo real es imposible hacer estadísticas, analizar comportamientos y trazar lineamientos. La idea es facilitar todo antes que el turista llegue a la ciudad. Por otra parte, estamos trabajando en la creación de una “policía turística” mediante la firma de un convenio marco para la capacitación del personal y el trabajo articulado con las fuerzas públicas, algo que también contribuirá a garantizar la seguridad de los turistas y de los gualeguaychuenses.

Durante los últimos años hubo proyectos para capacitar a los vecinos en la atención a turistas: ¿Qué hay ahora al respecto?

Vamos a impulsar una ordenanza de Perspectiva Turística para la capacitación obligatoria del personal del Estado municipal y de prestadores que soliciten habilitación o renovación de la misma, la aplicación efectiva del programa Somos Anfitriones para escuelas y actores de la sociedad con visita in situ a los atractivos y destinos que facilitará el conocimiento de los mismos y la generación de una nueva conciencia y cultura turística colectiva para que se deje atrás el paradigma o creencia de que en la ciudad no hay nada para hacer o que no funciona nada, procurando un nuevo acuerdo compromiso social. No podemos vender, ofrecer, recomendar lo que no conocemos ni amamos. En idéntico sentido, tenemos que concientizar a los prestadores en la manera de atender a los turistas para que comprendan e incorporen estándares acordes.

¿Tan atrasado estamos en este sentido?

Hemos recibido numerosas denuncias y quejas por el destrato, maltrato y falta de respeto proferido personalmente y en respuestas en sus redes hacia turistas que solicitaron un precio o al expresar una disconformidad determinada. Y el Estado no puede mirar para el otro lado y dejar que se naturalicen estas modalidades y pésimos hábitos o conductas. Del mismo modo que existe la defensa de los consumidores, aplicaremos normativa y rigor para la defensa del turista para evitar, desalentar y erradicar esas malas prácticas y estafas. Participar en los foros o mesas de trabajo para el crecimiento de la ciudad para las próximas décadas en materia de infraestructura y preservación y desarrollo sustentable del rio Gualeguaychú serán puntos claves para evitar reclamos y mala calidad de los servicios por falta de potencia eléctrica, agua, caminos, la salud de las personas y del rio frente a las emergencias hídricas o climáticas.

¿Cuál es el impacto económico que aporta el turismo a nuestra ciudad?

Impacta en toda la economía local, genera fuentes de trabajo en la gastronomía, negocios, hotelería, es trabajo para todos. Más allá de los números estadísticos, el valor principal del impacto está en que fortalece económica, social y culturalmente a todo el Departamento y la región.

¿Cuáles son los lineamientos que el Consejo Mixto va a tener durante la gestión del intendente Davico?

El objetivo es generar y ejecutar nuevas políticas de Estado que sean claras, anticipadas y duraderas en el tiempo, por eso decidí acompañar y el mensaje es que Gualeguaychú y su gente tiene todo, pero para que las cosas cambien hay que involucrarse y comprometerse, tanto dentro como fuera del Estado.

¿Qué se puede hacer para atraer nuevos inversores?

Tenemos que tener reglas claras para los futuros inversores turísticos y los prestadores actuales. Tenemos que tener un acompañamiento y un compromiso recíprocos. Tenemos que pensar en todo lo que se puede hacer para enriquecer la ciudad en cuanto atractivos y parques recreativos”, tales como aerosillas, pista kartings, grandes camas elásticas, bowling, pista de patinaje sobre hielo, tirolesas y todo tipo de actividad recreativa destinada a los gualeguaychuenses y a los turistas. Pero también tenemos que fortalecer nuestros atractivos ya existentes, como el apoyo al Desfile de Carrozas Estudiantiles o la Fiesta del 25 de Mayo. A la hora de buscar un nuevo target, tenemos que explorar el turismo destinado a miembros de la comunidad LGTB. Tenemos que incentivar y acompañar las actividades en el Autódromo y hay que poner en valor Aeródromo para que brinde una cobertura binacional.

¿Qué es el Consejo Mixto de Turismo?

Creado por ordenanza municipal en el año 2000, el Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo (CMGT) es el organismo que agrupa a los sectores directa o indirectamente relacionados a la actividad turística local, correspondientes tanto al ámbito privado como al estatal.

El principal objetivo es promover e incrementar el desarrollo de la actividad turística dentro de la ciudad de Gualeguaychú y zona de influencia

Está integrado por un Presidente, once vocales titulares y once vocales suplentes: titular, cinco vocales titulares y cinco suplentes serán designados por el Departamento Ejecutivo Municipal en su representación; y seis vocales titulares y seis suplentes serán propuestos por los sectores privados, de los cuales uno deberá necesariamente representar el Centro de Defensa Comercial e Industrial.

La última vez que se conformó el CMGT fue en 2015, durante la gestión de Juan José Bahillo, cuando el presidente del ente era Fabián Godoy. Desde ese día, el organismo estuvo funcionando más como una Secretaría o Dirección de Turismo más que como un ente para que interactúen funcionario públicos y prestadores privados y que en conjunto trabajen en beneficio de la ciudad.