Dos menores de edad fueron demorados el miércoles tras protagonizar un violento asalto contra una joven, intentar fugarse de la Policía y terminar chocando contra un camión. El grave episodio de inseguridad, que concentró el accionar de la Sección 911, tuvo su punto de partida pasadas las 17:00 horas en calle Tucumán, entre Mitre y Salta de la ciudad de Gualeguay, y finalizó con un fuerte siniestro vial.

El hecho se desencadenó cuando la víctima, de 20 años, circulaba en su bicicleta y fue abordada de manera intempestiva por los dos sujetos a bordo de una moto 110cc. Durante el ataque, los delincuentes le arrebataron su bandolera con tanta violencia que provocaron la caída de la ciclista al pavimento, ocasionándole escoriaciones en ambos codos y dolencias en distintas partes del cuerpo.

Inmediatamente después del robo, los móviles policiales iniciaron un operativo de búsqueda que permitió localizar a los sospechosos en la zona del Barrio 17 de Octubre. Al verse acorralados por la presencia de los patrulleros, el acompañante saltó del rodado para darse a la fuga a pie, mientras que el conductor aceleró a fondo intentando evadir a los efectivos.

La huida motorizada se vio truncada abruptamente en la intersección de calles 2 de Abril y Boulevard San Juan, lugar donde el joven que manejaba la moto no logró controlar el vehículo y colisionó de lleno contra un camión.

Tras el impacto, el conductor herido fue trasladado en ambulancia al hospital local, donde se le diagnosticaron lesiones leves en el rostro, quedando a la espera de los resultados de una tomografía por precaución. En la escena, los efectivos procedieron al secuestro de la motocicleta Gilera Smash utilizada en el ilícito.

Finalmente, el segundo involucrado, que había escapado a pie y también resultó ser menor de edad, se presentó de forma espontánea en el lugar del choque. Por disposición de la Fiscalía en turno, fue derivado a la Comisaría de Minoridad para ser formalmente entregado a sus progenitores.

Fuente: AHORA