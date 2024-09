El periodista Eduardo Feinmann expresó en LN+ su enojo por la información falsa que divulgó el Ministerio de Seguridad acerca de la nena atacada con gas pimienta durante la manifestación del miércoles en el Congreso cuando se debatía el veto al aumento jubilatorio. Hasta pidió la renuncia de la ministra Patricia Bullrich, con quien se cruzó al aire por teléfono.

El conductor cuestionó a la funcionaria y a su equipo por la difusión de un video de la protesta contra el veto de la ley jubilatoria de este jueves. Con ese material, sostuvo Feinmann, se dio a entender que los gases que afectaron a una niña de 10 años, emplazada cuestionablemente en medio de la violenta manifestación, culpaban a una manifestante vestida de naranja.

Sin embargo, imágenes posteriores, difundidas este jueves, mostraron la verdad: un policía que avanza que dispara gas sobre la cabeza de la niña, agachada junto a su mamá.

Yo lo vi y lo filmé. La nena estaba sentada en el piso con la madre, pedían que no hagan nada, pudieron avanzar y seguir de largo o rodearla y aun así cuando las pasan, un policía decide sin ninguna necesidad tirarles el gas pimienta en la cara como si fuera un sifón de soda. https://t.co/YcDIIUFe0M pic.twitter.com/IsQ6mh6T8P — Matías Darabos (@Matias_Darabos) September 12, 2024

Feinmann estaba indignado por difundir una fake news proveniente del Gobierno, en particular, del jefe de la Policía Federal, Luis Alejandro Rollé, por lo que denunció una “operación” por parte del Ministerio de Seguridad y pidió la renuncia de los funcionarios, incluida Bullrich.

“El Presidente los tiene que hacer renunciar a todos, ya, por mentirosos”, dijo Feinmann en un tono de furia. Fue entonces cuando Bullrich le llamó en vivo.

El cruce de Eduardo Feinmann con Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se comunicó con Feinmann y salió al aire en LN+. Negó lo que dijo el periodista y se defendió: “El Ministerio de Seguridad no envió ningún video a nadie. El tuit que yo mandé describe una situación respecto a la irresponsabilidad de la madre (de la niña en la manifestación del miércoles fuera del Congreso), pero de ninguna manera hicimos ningún tipo de operación”.

“¿Sabe quién mandó el video? El jefe de la Policía Federal, Alejandro Rollé”, le lanzó Feinmann. “Eso me lo acabo de enterar”, contestó la titular de la cartera de Seguridad. “Yo puedo mostrar el celular de mi vocero, y allí se ve que nosotros no mandamos ninguna clase de video. No voy a aceptar de ninguna manera que digan que somos mentirosos. Ayer (el miércoles) estuvimos frente a una situación en la que sabíamos que iba a explotar la violencia”, sumó.

“Pero gasearon a una nena”, retrucó Feinmann. “No es gasear una nena. Lo que se ve es un policía avanzando, y la madre, que está en el piso, pone a la nena detrás suyo, pero los policías estaban tirando gases sobre aquellos que habían tirado una valla”, insistió Bullrich.

Feinmann añadió: “Pero hay un oficial apuntándole a la nena y a la mamá”.

La ministra intentó explicar: “Nadie apuntó contra una nena. Eso es querer poner a la Policía en un lugar en el que no está, que está todo el día en tensión frente a los intentos permanentes de violencia que sufre. El otro día tiraron agua caliente, ayer estaban con gases los manifestantes. Hay gente con uniformes naranjas que da instrucciones sobre cómo cubrirse y cómo lanzar gases. Ese grupo está armado desde la Provincia de Buenos Aires”.