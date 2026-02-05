Un incendio de enormes proporciones se desató este miércoles por la noche en la planta de reciclaje de residuos de la ciudad de Urdinarrain, al sur de Entre Ríos. El fuego estaba controlado por la mañana de este jueves después de largas horas de combate de bomberos.

El fuego se desató cerca de las 23 de este miércoles en el galpón donde había estado trabajando personal dependiente del Municipio hasta cerca de las 19. El lugar albergaba casi 50.000 kilos de cartón reciclado destinado para la venta, lo que incrementó el poder de las llamas.

Después de una noche entera de trabajo de bomberos, policía y personal municipal, el incendio pudo ser controlado en las primeras horas de este jueves. En el lugar se realizaban tareas de limpieza y está clausurado por el momento.

Trabajaron en el operativo unidades de Bomberos Voluntarios de Urdinarrain, un camión cisterna de Bomberos Voluntarios de Basavilbaso, dos camiones regadores municipales y una máquina retroexcavadora para tareas de remoción.

Se investigaban las causas del incendio, que hasta el momento no estaba confirmado su fue accidental o intencional.