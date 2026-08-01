Al arribo del personal de Bomberos Voluntarios se constató un incendio de gran magnitud.

Se realizó un ataque defensivo desde el exterior, estableciendo cortes sobre los laterales norte, oeste y este mediante líneas de 45 mm, logrando circunscribir el incendio.

Posteriormente, se trabajó sobre el material combustible y los distintos elementos existentes en la vivienda.

En el operativo trabajaron 12 bomberos, mientras que un segundo grupo permaneció en apresto en el cuartel para intervenir en caso de ser necesario.

La vivienda afectada sufrió pérdidas totales. No se registraron heridos.