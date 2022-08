El veterano dirigente del PJ firmó una carta abierta criticando al Intendente por no hacer lugar a una propuesta presentada por extrabajadores de una empresa de colectivos. Instó a Francolini “a dejar de usufructuar el cargo si no está a la altura de las circunstancias”. El Intendente cuestionó el “manejo autoritario de la administración pública” así como también “usar a su antojo recursos públicos”.

El tablero político concordiense se sacude por estas horas con un duro cruce público entre el intendente Alfredo Francolini y el exintendente y jefe del PJ en el departamento, Juan Carlos Calucho Cresto.

Las diferencias se plantearon por una propuesta formulada por un grupo de extrabajadores de la Línea 9 de colectivos para prestar el servicio de transporte urbano. Cresto impugna la decisión del gobierno local de no atender a la iniciativa, Francolini fundamentó la medida.

Pero el debate fue más allá del tema en cuestión. Se dio en durísimos términos que incluyeron el uso del peronómetro, la crítica a las gestiones “Cresto” y hasta la particular situación del mando en el gobierno local, con un puesto que dejó Enrique Cresto en manos de Francolini, para ir a ocuparse del Enohsa ni bien iniciado su segundo mandato.

“En un gobierno peronista no se le puede dar la espalda al pueblo trabajador”, disparó Calucho en su Carta Abierta. Consideró que el gobierno local “debe sentir que donde hay una necesidad, hay un derecho. De lo contrario se aleja de nuestra doctrina”.

Marcó que los extrabajadores de la línea 9 “están en condiciones legales y técnicas” para prestar el servicio pero “se les niega esa posibilidad sin argumentos sólidos. Parece que hubiese gato encerrado o intereses creados”. Recordó las cooperativas formadas durante su gestión que hoy tienen a su cargo el transporte urbano de pasajeros. Consideró “una verdadera vergüenza” que solo un edil del peronismo haya atendido a la iniciativa.

“No estoy para aplaudir a nadie sino para manifestar mi posición política y velar por el buen desempeño de una gestión peronista”, advirtió Cresto (padre) que rechazó “argumentos legalistas” donde debiera haber “una decisión política que necesita sabiduría, coraje y valentía”.

Aseguró que “diariamente” en la sede del PJ recibe demandas de vecinos que no tendrían respuesta de los funcionarios municipales. “Si quieren levantarse e irse no hay problemas. Pero dejen de usufructuar el cargo que el peronismo les dio si no están a la altura de las circunstancias”, cerró su duro planteo el dirigente.

Injusticias y autoritarismo

“Ni demagogia, ni padrinazgos ni autoritarismo. Hay que gobernar para la gente”, respondió enfáticamente el intendente.

Consideró “lamentable” el haber recibido “acusaciones infundadas” y dijo responder “por respeto que les debo a quienes trabajan, sin demagogias y porque es mi deber para con los concordienses aclarar cuáles fueron mis decisiones y por qué las tomé”.

“Durante años el mal servicio de la Línea 9 perjudicó a miles de ciudadanos. Es muy llamativo que entonces no se le escuchó decir ni una sola palabra al respecto. Ni una sola expresión en defensa de los miles de usuarios ni sobre las condiciones de los trabajadores en esos momentos. Ésta gestión municipal decide con firmeza realizar todo lo correspondiente dentro del marco de la Ley para que se brinde un servicio digno. Siempre ajustándose a derecho y respetando todos los procedimientos”, argumentó.

“Cuando la anterior empresa abandonó el servicio, contaba con una plantilla activa de 13 trabajadores con meses de sueldos adeudados. Hoy, las empresas que se hicieron cargo del nuevo servicio de la Línea 9 incorporaron a 15 trabajadores de la anterior empresa, y mejoraron notablemente la calidad del servicio, algo que los propios usuarios destacan y agradecen. La medida se instrumentó para solucionar un problema de años, y contó con el respaldo unánime de todo el Concejo Deliberante, fue aprobado por los diferentes organismos provinciales y nacionales, y acompañado por la Cámara del Transporte. Esta decisión fue tomada para beneficiar a los cientos de trabajadores, estudiantes y ciudadanos que a diario utilizan el servicio”, aseguró Francolini.

“Tenemos la responsabilidad y la obligación de profundizar la democracia y garantizar la transparencia en las Instituciones. Estoy en contra de cualquier manejo autoritario o caprichoso de la administración pública. El autoritarismo y el favoritismo conllevan injusticias. Cualidades contrarias a la justicia social del peronismo”, dijo y en este sentido le respondió a Cresto: “Nadie puede prometer y comprometer los recursos públicos que son de todos los ciudadanos, queriendo usarlos a su antojo, vulnerando los derechos de todos. El pueblo quiere que se haga todo dentro de la ley. La sensatez debe primar en la conducta de todo dirigente político”.

Consideró necesario “escuchar el cansancio que sienten los concordienses ante la utilización mezquina e individualista de un problema social; ante la permanente búsqueda de provocar desunión para consolidarse en el caos. El tiempo de la demagogia y del prebendarismo se acabó”. “Es tiempo de actuar en consecuencia. No pienso que sea tarde. Creo que es ese el camino que se nos exige tomar y también que podemos estar a la altura de esa exigencia”, disparó Francolini que afirmó: “Lo que digo lo cumplo. No hago promesas vanas ni me expreso con demagogia”.

Fuente: Página Política