Ángel Di María le contestó a Diego Milito y fulminó al presidente de Racing desde Rosario Central, después de la polémica por el arbitraje de Darío Herrera en el Gigante de Arroyito. La expulsión a Adrián "Maravilla" Martínez no era roja, la primera amarilla a Marco Di Césare tampoco fue justa y la visita culminó con nueve jugadores en la derrota por 2-1.

Los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino dispararon las durísimas declaraciones del "Príncipe", que aseguró que se "sintieron robados" y que "el fútbol argentino está roto". Luego de esto, el ídolo de la Selección Argentina recurrió a su cuenta oficial de Instagram para responder:

"Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del interior, nadie se hace cargo de por qué pierden. Hoy es más fácil pegarle a Central que hacer mea culpa y corregir tus propios errores. De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas. ¿Qué loco, no? ¿Antes se debatían tanto los penales? ¿Antes se debatían tanto las tarjetas? Caretas".

"Muchos de los que quieren 'cambiar el fútbol' no pueden ni dirigir su club. El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del Interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más. El Interior crece y eso duele, eso incomoda y molesta", disparó Di María. "Después quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina a jugar, ¿para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan? ¿Que el fútbol esta manchado? El fútbol no está manchado, ahora somos todos iguales y eso molesta".

¿Qué dijo Milito, que molestó a Di María? "Nos sentimos robados"

Una vez consumada la polémica eliminación ante Rosario Central, el Presidente e ídolo de Racing disparó munición gruesa en la rueda de prensa en el Gigante de Arroyito. En un monólogo de dos minutos y sin responder preguntas, el mandamás de la "Academia" disparó munición gruesa: "Hay que empezar a decir las cosas. Realmente estoy cansado, como mucha gente. Es el momento de reflexionar. Hoy nos sentimos, una vez más, robados. Creo que todos lo vieron. Terminar un partido de la manera que se terminó realmente nos deja no solamente triste, sino con ese enojo de decir '¿hasta cuándo?' Uno viene con ilusión, pensamos que puede cambiar, y siguen pasando los partidos. Hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso, desde todo punto de vista".

"Apelo a dejar una reflexión para todo nuestro fútbol. Creo que el fútbol argentino está roto, no da para más. Creo que hay que hacer algo. Hoy todos, dirigentes, jugadores, hinchas tenemos que reflexionar. Hoy está acá para decir que estoy a plena disposición para reconstruir nuestro fútbol", completó.