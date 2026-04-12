El domingo de encuentros arrojó dos victorias locales y dos en condición de visitante. La fecha había comenzado el viernes y se completará en el cierre de la jornada nocturna.

En condición de visitante, Central Larroque se impuso 2-0 ante Defensores del Oeste, en un encuentro que marcó el regreso de su rival a su estadio del barrio 338 tras más de un año. Thiago Aubert y Claudio Escalante anotaron los goles del conjunto rojo.

Claudio Escalante festeja el 2-0 definitivo de Central Larroque. Crédito: Magaa Escalante.

También fuera de casa, Juventud Unida venció 2-0 a Camioneros en cancha de Sporting. Agustín Benedetti y Agustín Solís marcaron para el equipo que se mantiene con puntaje ideal y en lo más alto de la tabla.

En el estadio “Juan Jorge Stauber”, Juventud Urdinarrain logró un claro triunfo por 3-0 ante Unión del Suburbio. Gabriel Thea, Gastón Quintero y Rodrigo Báez firmaron los tantos. El arquero visitante Jonathan Perilli le contuvo un penal a Thea y el local terminó con diez jugadores por la expulsión de Heber Sack.

La sorpresa de la jornada se registró en el Estadio Municipal, donde La Vencedora superó 3-0 a Deportivo Urdinarrain. Ramiro Echeparre, en dos oportunidades, e Ignacio Aranaudín completaron el marcador.

La fecha se cerrará este domingo por la noche con el partido entre Central Entrerriano y Sarmiento, en el Estadio Municipal.