Los motivos de su incursión en la política

-"Yo hago periodismo político desde que empecé. Era la primea vez que me empezaba a ir bien en periodismo, que estaba bien plantado en la radio y en el canal. En el mejor momento me llega la propuesta de ser prensa de Rogelio Frigerio, comimos un asado Davico, Frigerio y yo. El dijo que iba a ir a diputados y después a la gobernación. Yo sentía que había agotado todas las etapas en el periodismo.

Justo me inicia un juicio Urribarri, por un departamento… Yo pensé que ya había cumplido con el periodismo de investigación y este ofrecimiento me llegó en el mejor momento de mi carrera profesional, y yo soy una persona que va a adelante con los desafíos. Empezamos a hacer la comunicación institucional de quien hoy es gobernador, en medio de eso comencé a trabajar más firmemente en este proyecto de Gualeguaychú, después está el carisma de Palito para convencer a gente como Carrazza… En ese momento Palito me dijo que quería jugar la intendencia, me dijo que quedara como garante de este proyecto”.

La secretaria de medios era el lugar más alto, tenía la confianza plena de Frigerio, pero la verdad es que yo formo parte de Nuevo Espacio que viene creicnedo mucho, y yo sentía que me salvaba solo y dejaba al resto, porque es acá donde tenemos el desafío. Sentía que estaba traicionando por todo lo que había trabajado. Fue un golpe para Frigeiro pero sentía que debía quedarme acá, más allá de que no me convenía ni personal ni profesionalmente.



La transición y las obras en duda

"Hoy está acéfalo el municipio, hoy está dividido el piaggismo. Martín Esteban es una persona brillante que tuvo una muy buena primera gestión, y va a terminar como una gestión aceptable porque estuvo muy bien los primeros 4 años.

A mi me llama la gente de Martin Roberto y me dicen que el liderazgo lo tienen ellos. Me llamó la mano derecha de Martín Roberto. Al otro día me llaman del sector de Esteban, y me dicen que la oposición la llevan ellos. Les dije que lo decidan ellos. Sofia Gighlione es quien conduce el piaggismo hoy en día.

La plata de obra pública no va a estar. Los recursos en plazo fijo no han crecido pero si los gastos. No es una panacea, no estamos en terapia intensiva pero es una situación muy compleja. Me preocupa, porque la mayoría de la obra pública que tiene el municipio se va a acabar.

El salón del curita gaucho está buenísimo, pero esa obra se para porque son fondos nacionales, la de la planta potabilizadora tampoco, lo veo difícil. Palito tiene buena relación con quienes están al frente de esos ministerios, va a ser difícil, lo que te están adelantando es que no va a haber. Tenes que ser muy optimista de que esos fondos van a llegar…"

El reordenamiento del municipio

“El estado no puede dar todas las soluciones, la ciudad que viene es una ciudad como inversión real por eso vamos a quitar la secretaría de Poder Popular y la vamos a remplazar por la Secretaria de Inversión y Desarrollo. Vamos a generar garantías legales para que vengan empresas, la ciudad va a tener que laburar para traer inversiones”.

El ‘flaco’ Carrazza es el que mejor viene estudiando para la transición y está armando un equipo, porque nuestra idea es simplificar las áreas y unificar las secretarías, Obras Públicas pasará a ser subsecretaria, el flaco ha hecho una investigación del personal de planta y ha organizado equipos para comenzar a trabajar. Necesitamos presentar una ciudad donde el privado venga y se enamore, es una ciudad con un gran potencial de crecimiento.

Se vienen a radicar más empresas en el Parque Industrial y otras se quieren ampliar, no quedan parcelas. Y el Parque Seco está en pañales, hagamos un refresh de la oportunidad, no sé si va a ser un parque seco.

Fiesta del Pescado y el Vino

"Hoy no hay ninguna licitación hecha, la fiesta como se venía haciendo le saldría al estado $500 millones, dejame llegar al municipio y veamos los números.

Hoy no hay ningún artista confirmado. posiblemente la tengamos que postergar porque no hay tiempos para licitar, tenemos que ver los números y postergarla para dentro de la agenda del verano, hoy es imposible hacerla el primer fin de semana de enero.

No podemos llamar a licitación sin saber los números reales, tenemos un contexto nacional donde la coparticipación va a disminuir, con el primer calor en el barrio Villa María abrís la canilla y no sale agua, hay que empezar a poner prioridades.

Imagino una postergación y con una participación público-privada".

La relación de Davico con Milei

"Palito como gestor es Messi, entiende rápidamente lo que la persona con la que está charlando quiere escuchar. Tiene buena onda con Karina Milei desde hace unos años. Uno de los mejores amigos de Palito es Martín Menem, y nosotros fuimos a dar una mano a La Rioja. En ese momento, nos sumamos a la comitiva de Javier Milei y ahí logramos profundizar la relación. Quedó una relación de afecto… luego me escribe amigo mañana festejamos, queremos que estés acá (esto fue el sábado), votamos y nos fuimos a Capital, llegamos al ingreso, miro la mesa y había un montón de pulseritas, a nosotros nos dieron pulsera negra que era acceso ilimitado. Había referentes de la LLA que no tenían este acceso.

No nos interesan los cargos nacionales y provinciales, si nos interesa tener relaciones con el gobierno nacional para poder gestionar, la gente tiene expectativas de que va a ser una buena gestión y tenemos que estar a la altura.

El municipio no aprovechó a Michel, era la persona más cercana a Massa, y no se lo hizo por cuestiones idiológicas".



Denuncias contra el oficialismo

"Hoy Palito es el intendente de mayor proyección de la provincia, en Gualeguaychú le ganamos a todo el peronismo unido. La ciudad estaba bajo la lupa, lo que pasó acá fue el golpe anímico que necesitaba la provincia. Nosotros veniamos muy bien en las PASO, y después hubo una avanzada del peronismo muy grande, veíamos que les bajaban heladeras, plata, aprentaban a la gente...

Íbamos al Anhelado Sueño y apretaban a los vecinos, con todo el asistencialismo perdieron en los barrios, los apretaban a fuerza de sacarles todo, se sentían monarcas… tenemos que empezar a naturalizar que pensamos distinto. A Martin Roberto lo mató la ideología, porque hizo muy buenas cosas en Desarrollo Social.

Del galpón de stock del municipio se están llevando las cosas, sacaron las chapas. Necesitamos hacer una auditoria para ver donde están las cosas, que hay, que falta y que no. Ayer fue un camión y se llevó todos los elementos de la casa de la diversidad.

A la gente le tenemos que ser francos, hace 36 años gobernaba el peronismo".