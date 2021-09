Fiesta de Disfraces: las diversas posibilidades que analizan los organizadores

“Vamos a pedir permiso”, escribieron en las redes sociales. El impacto fue mayúsculo, debido que se publicó, el mismo día que el Gobierno nacional, anunció la flexibilización de medidas sanitarias en el marco de la pandemia de coronavirus.

El Gobierno Nacional autorizó la realización de eventos masivos al aire libre con aforo, como el público en las canchas de fútbol y de la misma manera, podrán reabrir los boliches bailables. Entre otras actividades, las discotecas podrán volver a la actividad con un aforo del 50%.

Con el impacto que generó la apertura de diversas actividades que estaban prohibidas por la situación sanitaria y la vuelta del público a las canchas a partir del octubre, la ilusión de concretar la edición número 21 de la Fiesta de Disfraces, comenzó a crecer rápidamente tras la suspensión de 2020 por la pandemia.

fiesta disfraces-2.jpg

Sin embargo, uno de los organizadores del mega evento que se realiza en Paraná, hizo “bajar un cambio” a las expectativas, mientras se toman un tiempo para analizar las posibilidades.

Julián Abramor, uno de los integrantes del Grupo LBP, explicó que es muy difícil organizar un evento de semejante envergadura en tan poco tiempo. "Nosotros pensamos quizás, si esto se habilita, pensar una fiesta un tiempo antes de lo que suponíamos hacerla en 2022, antes de octubre o noviembre, pero no sabemos cuándo", afirmó el empresario al dialogar con Uno sobre las posibilidades que estudian los organizadores de la Fiesta de Disfraces que cada año, genera un gran movimiento en la ciudad y localidades vecinas.

Por otra parte, Abramor sostuvo que tendrían que esperar que el gobierno autorice los eventos masivos y poner una fecha para comenzar a organizar. "Quizás hay otros formatos para realizar", indicó y aclaró: "no me imagino de acá a fin de año, realizar una fiesta tan grande, pero si en un plazo más corto. Siempre y cuando se habiliten los eventos masivos", resaltó. (Fuente: Uno y El Once)