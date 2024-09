Lionel Scaloni recibió una pésima noticia: no podrá contar con Emiliano Martínez en la selección argentina de cara a la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas que se desarrollará en octubre. De esta manera, se perderá la 9ª fecha contra Venezuela de visitante y la jornada 10 frente a Bolivia, de local.

Según pudo saber Infobae con fuentes de FIFA, la Comisión Disciplinaria decidió imponerle una suspensión de dos partidos por infracciones vinculadas al artículo 13 del Código Disciplinario de ese organismo. La decisión está vinculada a sucesos que ocurrieron durante el partido de la Selección ante Chile que terminó con un triunfo 3-0 el pasado 5 de septiembre y en el juego posterior, con derrota 2-1 frente a Colombia, el 10 de septiembre. Al mismo tiempo, se le impuso una multa económica de 15 mil francos suizos (alrededor de 18 mil dólares).

Uno de los sucesos que más controversia despertó tras la caída en Barranquilla en la 8ª jornada de Eliminatorias estuvo vinculado a la reacción del Dibu con un camarógrafo que lo seguía de cerca durante su salida del campo de juego. El propio trabajador de prensa habló en un video que se viralizó horas más tarde: “Busco reacciones, entonces veo al Dibu, lo veo saludándose con uno de los arqueros suplentes, creo, y me acerco a él y de la nada el Dibu me tira el manotazo.

Me dio mucha rabia porque yo estoy trabajando, así como él también lo estaba haciendo atajando y yo operando mi cámara. Pero no le dije nada, me dio mucha rabia en el momento pero no le dije nada. Quería decirte que tranquilo, hermano, en la vida todo el mundo en algún momento ha perdido un partido, de pronto para ti significó mucho esa derrota, pero pa’ delante Dibu”, dijo en ese momento Jhonny Jackson, al mismo tiempo que la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos (ACORD) exigió a la FIFA una sanción.