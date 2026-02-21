Cada febrero, cerca del 24 —fecha en la que cumple años—, Colombo vuelve a su ciudad natal para transformar esa jornada en un encuentro colectivo. Este año, al celebrar sus 42, encabezó primero la ceremonia donde alumnos culminaron sus procesos formativos y luego compartió una noche íntima junto a invitados especiales.

Entre ellos estuvieron Mario Massaccesi, uno de los periodistas más importantes del país, y Katie Viqueira, reconocida coach vocal de artistas como Abel Pintos, Tini Stoessel, María Becerra y Duki, entre otros. La amistad con Massaccesi nació en un vivo de redes sociales y se consolidó tras coincidir en una entrevista. Con Viqueira mantiene un vínculo cercano y la considera su consejera en el ámbito mediático.

Tras el festejo, el grupo se trasladó a un complejo reservado en su totalidad para compartir el fin de semana junto a parte del equipo y alumnos. El sábado disfrutaron de una de las últimas noches del Carnaval de Gualeguaychú y recorrieron el Patio de Central para conocer el detrás de escena de la comparsa.

La celebración se dio en un momento de fuerte expansión profesional. En diciembre de 2025 lanzó su primer libro, Los Hilos Invisibles, presentado en el Teatro Lola Membrives con localidades agotadas. El prólogo fue escrito por la prestigiosa psicóloga chilena Pilar Sordo, de quien es amigo, una de las referentes más influyentes de Latinoamérica en desarrollo humano.

En el último año participó en CNN, La Nación +, el programa de Pamela David, el streaming de Telefé, La Casa Streaming y el streaming de Ángel de Brito. En 2026 será el único conferencista convocado para abrir la ponencia de Daniel Goleman, autor de Inteligencia Emocional, proyectando su trabajo a nivel internacional.

Más allá de los escenarios y los medios, en Gualeguaychú la escena fue clara: comunidad, amistad y celebración compartida.