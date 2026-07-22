POR TRÁFICO DE DROGAS Y ARMAS
Fijaron para junio de 2027 el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa en Estados Unidos
Maduro y Flores, que se declararon no culpables de los cargos de tráfico de drogas y armas de fuego, hicieron su tercera aparición en un tribunal de Nueva York.
El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, irán a juicio a partir del 1 de junio de 2027, dictaminó hoy miércoles un juez de Estados Unidos.
Maduro y Flores, que se declararon no culpables de los cargos de tráfico de drogas y armas de fuego, hicieron su tercera aparición en un tribunal de Nueva York después de que soldados estadounidenses los capturaran por medio de la fuerza en una incursión militar a principios de enero en Caracas.
Fuente: Noticias Argentinas
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