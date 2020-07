Filosísima frase en vivo de Pampita ¿para Vicuña?: "Me busqué uno fiel de..."

Este lunes en Pampita online (Net TV), Gabriel Oliveri repasó el horóscopo haciendo hincapié en la sexualidad de las estrellas. En determinado momento, el columnista señaló que los nacidos bajo el signo de capricornio, como la conductora y su marido, Roberto García Moritán, son "muy fieles y responsables una vez que los conquistás por lo que evitan correr riesgos con su pareja, no traicionan".

"Capricornio dice 'a mí no me gusta que me engañen, no voy a engañar'", resaltó Oliveri, bajo la aprobación de la conductora. "Está bien. Por eso me busqué uno de capricornio, no tengo más problemas", dijo Pampita e hizo reír a sus panelistas con su comentario ¿dirigido a su ex?