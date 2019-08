Filtran supuesto chat de Pampita tras descubrir infraganti a Vicuña y China en el motorhome

Por ese entonces, Pampita reveló en BDV que vio “lo peor que podía ver una mujer” y remató enfática qué fue lo que observó estupefacta: "A ellos dos teniendo sexo. Lo juro por mis hijos”. Días después, la China se defendió en Intrusos y negó las acusaciones de la exmujer de Vicuña: "Lo único que tengo para decir es que yo estaba trabajando en la costanera, en un exterior, en un motorhome que lo usamos todos, estaba la productora, Benjamín, estaba yo recostada con una manta amarilla que traje de Nepal y entró una persona completamente fuera de sí. Prefiero no dar detalles porque no me gusta el escándalo, lo único que puedo decir es que fui agredida física y verbalmente”.

Pasada la polémica, en las últimas horas resurgió a raíz de la filtración de una supuesta charla que Pampita mantuvo con Lio Pecoraro en plena crisis conyugal. Allí, la jurado de ShowMatch le precisó al periodista los detalles de su vivencia en el set de rodaje de la película de Daniela Goggi: “Los mismos de la película lo expusieron (la supuesta infidelidad entre la China Suárez y Vicuña) por publicidad. Nadie sabía que esto había pasado porque la motorhome estaba a 200 metros. Yo no quería que se sepa nada. Me tuve que defender por las mentiras”.

Más adelante, Pampita habría explicado qué pasó la noche de la discordia: “Ni la miré (a la China), mi pelea fue con Benjamín, mis dos amigas estaban abajo y son testigos. En ese motorhome solo estaban ellos dos, Benja estaba arriba de ella, yo entré y el estaba arriba de ella, sin ropa. En toda la discusión ella se quedó en la cama tapándose las tetas”.

Un nuevo capítulo en la historia de nunca acabar entre Pampita, la China Suárez y Benjamín Vicuña, a días de que la protagonista de ATAV saliera a rechazar las versiones de crisis con el padre de su beba.