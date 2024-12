La fiesta de Wanda Nara dio mucho qué hablar. No sólo por las fotos que compartió la diva en sus redes sociales oficiales donde se la vio a los besos debajo del agua con su novio L-Gante, sino también por el escándalo que armaron Karina Jelinek y su novia.

La morocha, que estuvo invitada desde el primer momento a la celebración, llegó hecha una diosa junto a su novia Florencia Parise. El fiestón empezó pasada la medianoche y terminó a las cuatro de la mañana con denuncias de vecinos y vecinas incluidas.

En medio de la algarabía, no puso pasar desapercibido el escándalo que armó Karina después de que se peleó con su pareja que al parecer decidió retirarse ¡intempestivamente de la fiesta!

La situación fue contada de punto a punto por la cuenta de chimentos @mecomprendezmendez que investigó toda la situación y, al aparecer se trató de una pelea un poco infantil aunque todo el escándalo se armó por una publicación de la mismísima Karina que duró unos instantes en su cuenta y que terminó borrando.

"Plis no me dejes sola acá", decía el mensaje de la divertida modelo y también reclamaba: "Por qué me hacés esto". Si bien los mensajes ya fueron borrados, el escándalo dejó a Jellinek y a Parise completamente expuestas.

El dueño de la cuenta que expuso todo el escandalete es el periodista Gustavo Méndez que filoso, reflexionó: "Jelinek la llamó y no le respondió, tiene un solo tilde. Subió esta foto al estado ¿sin querer? Me interesa esta pelea nocturna con alcohol en sangre".

Si bien la duela de la frase "¡Abran, quiero votar!", no dio ni media explicación sobre el caso, se supo que la relación con su novia está en perfectas condiciones: sólo fue una pelea tras varias copas de más.

La confirmación de la reconciliación vino de la mano del mismo periodista que contó para todos sus seguidores: "Reconciliadas. Dos adolescentes que se ponen en pedo y se pelean por una boludez", dijo y en la misma línea agregó: "Se pudre todo y al rato se arreglan. Me cuentan desde la fiesta que no es la primera vez que sucede", explicó contundente.

Wanda Nara en problemas

El country donde vive Wanda Nara es el mismo en el que vivió con sus exes Maxi López y Mauro Icardi. De nombre Santa Bárbara, sus vecinos dicen ser hiper-súper exclusivos de la alta alcurnia de Argentina; es por eso que no se bancan ni medio disturbio.

Y, los 38 años de Nara fueron festejados por todo lo alto junto a su novio, el referente del movimiento RKT. Por lo tanto hubo mucha cumbia, mucho perreo y los distinguidos vecinos no dudaron en generar otro escándalo.

Lo contaron en el programa Socios del Espectáculo: "Tengo comunicación directa con AVN, la Asociación Vecinal de Nordelta, y se vienen las denuncias para Wanda Nara por ruidos molestos. A 3 kilómetros en Santa Bárbara se escuchaba el quilombo de la fiesta", dijo el periodista Matías Vázquez.

Además, contó que Wanda Nara deberá pagar abultadas multas por la fiestita de su cumple: "Siete multas de 500 mil pesos cada una caerían en la fiesta de Wanda Nara porque se le avisó, hubo advertencias, fue el carrito de la guardia, pero no le dieron bola", dijo el periodista que criticó a fondo la fiesta de la Bad Bitch.