El conflicto suma así una nueva prueba en medio de una causa judicial por presuntas lesiones.

​La guerra mediática y judicial que tiene como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia "la China" Suárez sumó este viernes un episodio de extrema tensión. En el ciclo Puro Show (El Trece), se dio a conocer un material audiovisual inédito que documenta un feroz intercambio verbal entre la conductora y la actriz en las inmediaciones de la propiedad que el futbolista posee en el barrio privado La Isla, en Nordelta.

​Según detalló el conductor del programa, Pampito, las imágenes llegaron a primeras horas de la mañana a través de la panelista Angie Balbiani. Si bien el plano del video es sumamente cerrado —apenas deja entrever el cuello y el mentón de Suárez, quien habría sostenido el teléfono para registrar el momento—, el audio resulta nítido y comprometedor.

​Insultos y amenazas frente a frente

​En la grabación se escucha la voz de Nara lanzando duros agravios y advertencias contra la actriz: "Sos una negra de m... que estás acá por plata, pelotuda. Ni sabés por qué estás acá. Yo te mato a palos. Idiota". Ante la consulta de Suárez ("¿A quién vas a matar a palos?"), la empresaria redobló la apuesta con más descalificaciones: "Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta".

​De acuerdo con la reconstrucción realizada por Balbiani, el cruce se produjo el viernes pasado cuando Wanda se acercó hasta la denominada "Casa de los Sueños" para retirar a su hija mayor. En ese instante, la actriz salió de la vivienda y se desató la confrontación.

​Un contexto judicial cada vez más complejo



​El altercado no ocurrió en un vacío, sino en el marco de un despliegue policial en la residencia de Tigre. El operativo se originó tras una denuncia presentada por la hija mayor de Icardi y Nara, quien acusó al delantero de haberla golpeado.

​Por este expediente —caratulado bajo presuntas lesiones leves agravadas—, el futbolista se presentó este jueves a declarar ante la fiscalía de Tigre, instancia en la que rechazó cualquier acusación de violencia. Sin embargo, la estrategia de Icardi incluyó aportar a la Justicia otra filmación propia de aquella jornada, en la que se escucha a Martín Migueles, actual pareja de Wanda, amenazarlo delante de los efectivos policiales con la frase: "Yo te rompo la boca".

​Para quienes siguen de cerca el caso, la aparición de estas grabaciones responde a una dinámica instalada entre los involucrados. "Hace tiempo que se graba todo. Creo que de los dos lados, porque conocen los trucos y quieren tener evidencia de todo", analizó Balbiani al aire, dejando en claro que el conflicto lejos está de encontrar una tregua y continúa acumulando material en los tribunales.