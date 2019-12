Filtran un video de Mónaco gritándole a una empleada de Pampita

En ese entonces, la jurado del Bailando estaba en pareja con Pico Mónaco, quien, según se ve en las imágenes que publicó Lio Pecoraro en su cuenta de Twitter, le gritó a una de las empleadas amenazándola con llamar a la policía.

El video dura 1 minuto y 13 segundos y está grabado de una de las cámaras de seguridad dentro del domicilio de la conductora. “¡Toda mi vida robándome..!”, lamentó ella, mientras su entonces pareja intentaba calmarla.

En las imágenes también aparece una de las empleadas de Pampita -llamada Gladys, según consta en el video-, que está en comunicación con su sobrina, a quien acusan de la desaparición de joyas. “Ya está. Lo va a entregar. Tranquila...”, sugiere Pico Mónaco.

“¡Pero que traiga todo!”, insiste Pampita, que sale de la habitación en la que se encuentra.

Mientras tanto, la empleada reproduce el pedido a través del teléfono: “Dice que traiga todo lo que yo llevé”. “Traé todo”, agrega Mónaco.

“Sí, las zapatillas del nene...”, continuó ella. El tenista, al escuchar que la mujer no reclamaba lo que ellos pedían, comenzó a los gritos. “¡Las pulseras, Gladys! ¡Las pulseras, carajo! ¡No me hagas calentar! Dejá de hinchar las pelotas porque te meto en cana. Hablale a tu sobrina, que no se haga la pelotuda porque la meto en cana también”, dice el ex tenista.

“Ella no vive conmigo...”, indica la empleada y continúa reclamando las joyas por teléfono: “Las pulseras, dice. Fijate si ahí hay pulseras”.

