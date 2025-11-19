En la 17º sesión ordinaria desarrollada este martes 18 en la Cámara de Diputados, se aprobó el Expediente Nº 28.372, proyecto de ley venido en revisión, por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en el departamento Gualeguaychú, municipio de Pueblo General Belgrano, cuyo fin específico es el saneamiento y cierre definitivo de un basural a cielo abierto existente en la zona.

En el documento se expresa “dispónese que dicha expropiación tendrá como fin específico y determinado el saneamiento y cierre definitivo del basural a cielo abierto que se encuentra en el inmueble referenciado, en el marco del Proyecto GIRSU impulsado por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos. El Municipio de Pueblo General Belgrano será el beneficiario de la expropiación y abonara el justiprecio del inmueble detallado en el Artículo 1º”.

Y concluye: "Facúltese al Municipio de Pueblo General Belgrano al llevar adelante los

trámites de avenimiento y/o, en caso de corresponder, juicio de expropiación y/o demás

trámites necesarios para el cumplimiento de la presente ley".