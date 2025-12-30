El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que despediremos el año con temperaturas agobiantes en la provincia de Entre Ríos. En esa línea, se emitió un alerta por calor intenso para 10 departamentos:

–Alerta amarillo: La Paz, Villaguay, Paraná, Nogoyá y Diamante.

–Alerta Naranja: Colón, Rosario del Tala, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú e Islas.

Estas temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Así estará el tiempo este miércoles

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas se espera una mínima de 23 grados y una máxima de 39 grados. En estas localidades se espera un día mayormente nublado.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 21 grados y la máxima alcanzará los 36 grados. En la capital y alrededores se espera un día con cielo algo nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 23 grados y una máxima de 33 grados. Allí también se prevé una miércoles algo nublado.