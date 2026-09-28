Luego de caer en los cuartos de final de la Copa Argentina contra Boca, Racing quedó eliminado y el ciclo de Juan Pablo Vojvoda llegó a su fin. Si bien el entrenador no presentó la renuncia, mantuvo una reunión con los dirigentes este lunes acordaron que no continúe en su cargo.

Tras la dura derrota en el Gigante de Arroyito, el DT se fue sin hablar del estadio. Todo su cuerpo técnico se quedó en Rosario porque tienen familia allí pero él regresó a Buenos Aires para participar de la reunión con el presidente Diego Alberto Milito y Sebastián Saja, director deportivo.

Su estadía en Racing había estado cerca de terminarse dos semanas atrás, luego de la caída ante Huracán en el Ducó que lo dejó último entre los 30 equipos del Torneo Clausura, pero en ese momento se mostró con fuerzas para seguir. El posterior triunfo ante Sarmiento trajó alivio pero la eliminación en la Copa Argentina, el gran objetivo, sentenció su salida.

En total, su ciclo constó de 13 partidos, donde apenas consiguió cuatro triunfos, dos empates y siete derrotas. Si bien llegó a cuartos de final de la Copa Argentina, en el Torneo Clausura está penúltimo de la Zona B y está 23° en la tabla anual, por lo que necesita un milagro para clasificar a copas internacionales.

Por lo pronto, quienes se harán cargo del Primer Equipo son Sebastián Romero y Luciano Aued, DTs de la Reserva, vigente campeona. Podría ser hasta fin de año para luego elegir al sucesor de Vojvoda. Ya dirigieron el último partido del semestre pasado tras la salida de Gustavo Costas.