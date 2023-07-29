El goleador uruguayo Edinson Cavani se convirtió oficialmente este sábado en nuevo jugador de Boca Juniors, luego de firmar un contrato que lo ligará hasta diciembre de 2024.



El club "xeneize" comunicó la esperada novedad por sus hinchas con un sugestivo posteo en sus redes sociales de ineludible referencia al "Matador": una imagen con una maleta con calco uruguaya, una boina y un mate sobre el césped de La Bombonera.



El uruguayo, de 36 años, viajará en las próximas horas para sumarse al plantel de Jorge Almirón como el gran refuerzo del mercado de pases y lo que aún resta definir es si irá primero a Montevideo o si directamente se trasladará a Buenos Aires para ser presentado.

Desde el Consejo de Fútbol de Boca, que encabeza el vicepresidente Juan Román Riquelme, agilizaron las gestiones por Cavani y tienen disponible la documentación para inscribirlo provisoriamente en la lista de buena fe de la Copa Libertadores.



La Conmebol les permite a los clubes que compiten realizar cinco modificaciones antes de la instancia de octavos de final, con tres nombres provisionales a ser regularizados hasta el lunes 31 de julio.



La intención de Boca es que Cavani tenga todo en regla antes del partido de ida ante Nacional de Montevideo por los octavos de final de la Conmebol Libertadores, el miércoles 2 de agosto, aunque se deduce que por el poco tiempo que falta, no será convocado para ese encuentro.



La carrera de Cavani

Cavani inició su carrera en Danubio de Montevideo y luego jugó en Palermo y Nápoli, en Italia; Paris Saint-Germain, en Francia; Manchester United, en Inglaterra; y finalmente el Valencia.



Con la camiseta del seleccionado de Uruguay, el "Matador" jugó cuatro mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Además, se consagró campeón de la Copa América 2011 en la Argentina.

La oficialización de su pase se produce en la misma jornada que se resolvió su desvinculación del club español. "El FC Valencia y Edinson Cavani han alcanzado un acuerdo para la desvinculación contractual del delantero uruguayo", anunció este sábado el club "che".



"Se le agradece públicamente su profesionalidad y le deseamos buena suerte en el resto de su carrear deportiva. Cavani (14/2/1987) se incorporó al FC Valencia en agosto de 2022 luego de cerrar su etapa en Manchester United. En su temporada como valencianista jugó 28 partidos y anotó 7 goles", recordó el club español.